Viking avgjorde i förlängningen mot Kils AIK U20

Seger för Viking med 3–2 efter förlängning

Herman Olsson matchvinnare för Viking

Vikings sjätte seger för säsongen

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Viking avgöra den jämna matchen borta mot Kils AIK U20 i U20 Div 1 västra B herr. Slutresultatet blev 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–1). Herman Olsson gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Viking.

Sunne nästa för Viking

Alfred Forsberg gjorde 1–0 till Kils AIK U20 efter åtta minuter efter pass från Karl Johansson.

Efter 9.22 i andra perioden slog Petter Jansson till framspelad av Wiggo Hammarström och kvitterade för Viking.

4.50 in i tredje perioden slog Melwin Andersson till på pass av Jacob Carlsson och Hugo Johannesson och gav laget ledningen. 11.42 in i perioden satte Elias Nordin pucken framspelad av William Olzon och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Viking 3.48 in i förlängningen blev Herman Olsson med det avgörande målet i förlängningen.

Kils AIK U20:s nya tabellposition är femte plats medan Viking är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kil med 7–3.

Nästa motstånd för Kils AIK U20 är Grums IK 2. Lagen möts torsdag 5 februari 20.00 i Billerudhallen. Viking tar sig an Sunne hemma onsdag 4 februari 19.00.

Kils AIK U20–Viking 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–1)

U20 Div 1 västra B herr, Sannerudshallen

Första perioden: 1–0 (8.34) Alfred Forsberg (Karl Johansson).

Andra perioden: 1–1 (29.22) Petter Jansson (Wiggo Hammarström).

Tredje perioden: 1–2 (44.50) Melwin Andersson (Jacob Carlsson, Hugo Johannesson), 2–2 (51.42) Elias Nordin (William Olzon).

Förlängning: 2–3 (63.48) Herman Olsson (Jacob Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK U20: 2-1-2

Viking: 3-0-2

Nästa match:

Kils AIK U20: Grums IK 2, borta, 5 februari 20.00

Viking: Sunne IK, hemma, 4 februari 19.00