VIK Hockey U20:s tunga svit fortsätter efter 1–6 mot Frölunda

Frölunda vann med 6–1 mot VIK Hockey U20

Frölundas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Adam Nömme avgjorde för Frölunda

VIK Hockey U20 har fortfarande inte tagit någon seger i serien. Matchen i Frölundaborg blev den åttonde raka utan seger för VIK Hockey U20 när laget mötte Frölunda i U20 nationell södra. Slutresultatet blev 6–1 (2–0, 1–1, 3–0).

Segern var Frölundas sjätte på de senaste sju matcherna.

Växjö nästa för Frölunda

Frölunda tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt två minut. Frölunda ökade ledningen till 3–0 genom Måns Toresson efter 17.52 i andra perioden.

VIK Hockey U20 reducerade dock till 3–1 genom Linus Rydell efter 19.16 av perioden. Frölunda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Zigge Bratt, Axel Bröngel-Larsson och Ville Oksanen.

Frölundas Max Westergård hade tre assists.

Frölunda stannar därmed i serieledning och VIK Hockey U20 sist, på tionde plats, i tabellen. Ett fint lyft för Frölunda som låg på femte plats så sent som den 19 september.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 11 oktober. Då möter Frölunda Växjö i Växjö Ishall 14.00. VIK Hockey U20 tar sig an Malmö borta 15.30.

Frölunda–VIK Hockey U20 6–1 (2–0, 1–1, 3–0)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (9.12) Gian Meier (Linus Rörth, Max Westergård), 2–0 (11.11) Adam Nömme (Oskar Wahlberg, Max Westergård).

Andra perioden: 3–0 (37.52) Måns Toresson (Bosse Meijer), 3–1 (39.16) Linus Rydell (Alvin Wengrud, Victor Pantzare).

Tredje perioden: 4–1 (48.30) Zigge Bratt (Max Westergård), 5–1 (49.09) Ville Oksanen (Alfred Persson), 6–1 (54.35) Axel Bröngel-Larsson (Bosse Meijer, Alexander Eklöf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-0-1

VIK Hockey U20: 0-0-5

Nästa match:

Frölunda: Växjö Lakers HC, borta, 11 oktober

VIK Hockey U20: IF Malmö Redhawks, borta, 11 oktober