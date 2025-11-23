VIK Hockey U20 vinnare mot Malmö – avgjorde i förlängningen

VIK Hockey U20 vann med 2–1 efter förlängning

VIK Hockey U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Victor Pantzare matchvinnare för VIK Hockey U20

Det blev en riktigt spännande match när VIK Hockey U20 mötte Malmö i U20 nationell södra. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0). Matchhjälte blev Victor Pantzare, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Malmös lagledare Niklas Axelsson:

– Jämn start där vi tar över allt eftersom men lyckas inte, trots stor press andra halvan av matchen, få hål på målvakten. Bra match men sämre resultat för vår del.

Segern var VIK Hockey U20:s fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

VIK Hockey U20–Malmö – mål för mål

Första perioden blev mållös.

11.00 in i andra perioden gjorde VIK Hockey U20 1–0. Målskytt var Max Hultdin efter förarbete från Victor Pantzare och Vilmer Beijbom.

9.20 in i tredje perioden fick Elia Pedrotti utdelning framspelad av Oliver Rosvall och kvitterade.

Stor matchhjälte för VIK Hockey U20 2.58 in i förlängningen blev Victor Pantzare med det avgörande 2–1-målet.

Det här var VIK Hockey U20:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Malmös tredje uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, VIK Hockey U20 på tionde och sista plats och Malmö på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IF Malmö Redhawks vunnit.

Lördag 29 november möter VIK Hockey U20 Växjö hemma 13.00 och Malmö möter Färjestad borta 16.00.

VIK Hockey U20–Malmö 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Andra perioden: 1–0 (31.00) Max Hultdin (Victor Pantzare, Vilmer Beijbom).

Tredje perioden: 1–1 (49.20) Elia Pedrotti (Oliver Rosvall).

Förlängning: 2–1 (62.58) Victor Pantzare.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U20: 4-0-1

Malmö: 2-1-2

Nästa match:

VIK Hockey U20: Växjö Lakers HC, hemma, 29 november

Malmö: Färjestads BK, borta, 29 november