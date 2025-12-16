VIK Hockey U20 segrade mot Linköping

VIK Hockey U20 vann med 4–3 mot Linköping

VIK Hockey U20:s William Lindberg tvåmålsskytt

Andra raka segern för VIK Hockey U20

VIK Hockey U20 vann med 4–3 (1–2, 2–1, 1–0) på hemmaplan mot Linköping i svenska cupen, U20 grupp C herr.

VIK Hockey U20 tog därmed andra raka segern, efter 5–1 mot SSK U20 i första matchen.

William Lindberg med två mål för VIK Hockey U20

VIK Hockey U20 tog ledningen i början av första perioden genom Albin Lilja.

Därefter fixade Linköpings Ossie Liljeblad och Ture Holmér att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Linköping gjorde 1–3 genom Atle Enander efter 4.34 i andra perioden.

VIK Hockey U20 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Peter Ingemarsson och William Lindberg.

6.26 in i tredje perioden nätade VIK Hockey U20:s William Lindberg på nytt och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

Torsdag 18 december spelar VIK Hockey U20 hemma mot Djurgården 19.00 och Linköping mot SSK U20 hemma 19.15 i Stångebro Ishall.

VIK Hockey U20–Linköping 4–3 (1–2, 2–1, 1–0)

Svenska cupen, U20 grupp C herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (3.50) Albin Lilja (Peter Ingemarsson, Max Hultdin), 1–1 (4.05) Ture Holmér (Axel Bjurman, Oscar Emvall), 1–2 (5.14) Ossie Liljeblad (Sebastian Dahlqvist, Edwin Lundqvist).

Andra perioden: 1–3 (24.34) Atle Enander (Oscar Emvall, David Norgren), 2–3 (26.05) Peter Ingemarsson (Svante Uusitalo), 3–3 (29.21) William Lindberg.

Tredje perioden: 4–3 (46.26) William Lindberg.