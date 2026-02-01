VIK Hockey U18:s segerrad fortsätter efter 2–1 mot Malung

VIK Hockey U18 vann med 2–1 mot Malung

VIK Hockey U18:s åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Elias Bräck matchvinnare för VIK Hockey U18

VIK Hockey U18 är svårslaget i U18 regional väst fortsättning vår herr. Mot Malung på hemmaplan i ABB Arena Nord på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) och har nu åtta segrar i rad.

Hudiksvall nästa för VIK Hockey U18

Första perioden blev mållös.

18.28 in i andra perioden spräckte VIK Hockey U18 nollan genom Alfred Örnberg efter förarbete av Edvin Hammarsten och Eric Pettersson.

5.57 in i tredje perioden satte Elias Bräck pucken på pass av Eric Pettersson och ökade ledningen. 9.04 in i perioden nätade Malungs Felix Ehrling framspelad av Theo Lindström och reducerade. Men mer än så orkade Malung inte med.

Resultatet innebär att VIK Hockey U18 fortsätter toppa tabellen och Malung ligger på sjunde plats i tabellen.

Den 8 mars möts lagen återigen, då i Malungs Ishall.

Lördag 7 februari 15.00 spelar VIK Hockey U18 borta mot Hudiksvall. Malung möter Lindlöven J18 borta i Lindehov torsdag 5 februari 19.00.

VIK Hockey U18–Malung 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, ABB Arena Nord

Andra perioden: 1–0 (38.28) Alfred Örnberg (Edvin Hammarsten, Eric Pettersson).

Tredje perioden: 2–0 (45.57) Elias Bräck (Eric Pettersson), 2–1 (49.04) Felix Ehrling (Theo Lindström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U18: 5-0-0

Malung: 3-0-2

Nästa match:

VIK Hockey U18: Hudiksvalls HC, borta, 7 februari 15.00

Malung: Lindlövens IF, borta, 5 februari 19.00