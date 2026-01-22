VIK Hockey U18:s fina svit håller i sig efter 5–3 mot Strömsbro

VIK Hockey U18-seger med 5–3 mot Strömsbro

VIK Hockey U18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Elias Bräck avgjorde för VIK Hockey U18

VIK Hockey U18 är svårslaget i U18 regional väst fortsättning vår herr. Mot Strömsbro på bortaplan i Testebo Arena på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 5–3 (2–1, 1–1, 2–1) och har nu fem segrar i rad.

IFK Arboga J18 nästa för VIK Hockey U18

VIK Hockey U18 tog ledningen i början av första perioden genom Colin Åkerlind.

Strömsbro kvitterade till 1–1 genom Noah Lahtinen efter 11.35.

VIK Hockey U18 gjorde 1–2 genom Charlie Winberg efter 16.01 i matchen.

Strömsbro kvitterade till 2–2 redan efter efter 1.03 i andra perioden genom Theodor Westland efter förarbete av Ludvig Eklund och Oscar Wennberg. Efter 13.21 i andra perioden nätade Oskar Aronsson framspelad av Calle Larsson Bergqvist och Sam Thörnqvist och gav VIK Hockey U18 ledningen.

VIK Hockey U18 gjorde två mål i tredje perioden och gick från 2–3 till 2–5, målen av Elias Bräck och Axel Pettersson, vilket avgjorde matchen.

Strömsbro reducerade dock till 3–5 genom Ludvig Eklund när bara en minut återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

Axel Pettersson gjorde ett mål för VIK Hockey U18 och två assist.

Strömsbro ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan VIK Hockey U18 är på andra plats.

Det här var fjärde mötet mellan Strömsbro och VIK Hockey U18 den här säsongen. VIK Västerås HK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Strömsbro IF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, söndag 25 januari möter Strömsbro Lindlöven J18 borta i Lindehov 16.00 medan VIK Hockey U18 spelar borta mot IFK Arboga J18 15.10.

Strömsbro–VIK Hockey U18 3–5 (1–2, 1–1, 1–2)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (5.16) Colin Åkerlind (Axel Pettersson), 1–1 (11.35) Noah Lahtinen (Albin Augustsson), 1–2 (16.01) Charlie Winberg (Emil Lindberg, William Lindberg).

Andra perioden: 2–2 (21.03) Theodor Westland (Ludvig Eklund, Oscar Wennberg), 2–3 (33.21) Oskar Aronsson (Calle Larsson Bergqvist, Sam Thörnqvist).

Tredje perioden: 2–4 (40.47) Elias Bräck (Sam Thörnqvist, Axel Pettersson), 2–5 (56.22) Axel Pettersson (Colin Åkerlind, William Lindberg), 3–5 (59.31) Ludvig Eklund (Mille Thunman, Oscar Wennberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 4-0-1

VIK Hockey U18: 5-0-0

Nästa match:

Strömsbro: Lindlövens IF, borta, 25 januari 16.00

VIK Hockey U18: IFK Arboga, borta, 25 januari 15.10