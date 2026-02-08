VIK Hockey U18 vann toppmötet hemma mot Valbo J18

Seger för VIK Hockey U18 med 6–3 mot Valbo J18

VIK Hockey U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Eric Pettersson matchvinnare för VIK Hockey U18

Två topplag möttes i U18 regional väst fortsättning vår herr under söndagen när VIK Hockey U18 tog emot tredjeplacerade Valbo J18. VIK Hockey U18 vann matchen med 6–3 (2–0, 2–2, 2–1).

Serieledande VIK Hockey U18 tog sin tionde seger i rad i serien medan Valbo J18 efter fyra raka segrar nu förlorade.

VIK Hockey U18 vann därmed för 20:e matchen i rad mot just Valbo J18.

VIK Hockey U18–Valbo J18 – mål för mål

Oskar Aronsson gjorde 1–0 till VIK Hockey U18 efter sju minuters spel på pass av Eric Pettersson. Laget gjorde 2–0 efter 15.34 när Calle Larsson Bergqvist slog till med assist av Eric Pettersson.

Valbo J18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Neo Rask och Max Olsson i andra perioden.

VIK Hockey U18 gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 4–2, målen av William Lindberg och Eric Pettersson.

Efter 7.04 i tredje perioden ökade VIK Hockey U18 på till 5–2 återigen genom Calle Larsson Bergqvist.

Valbo J18 reducerade dock till 5–3 genom Benjamin Skogsberg Olsson efter 7.28 av perioden.

VIK Hockey U18 kunde dock avgöra till 6–3 efter 8.46 i tredje perioden genom William Lindberg.

VIK Hockey U18:s William Lindberg stod för två mål och ett assist och Eric Pettersson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Valbo J18 ligger på fjärde plats i serien efter matchen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har VIK Västerås HK vunnit.

I nästa match möter VIK Hockey U18 Kils AIK J18 borta på torsdag 12 februari 19.00. Valbo J18 möter Lindlöven J18 tisdag 10 februari 19.00 hemma.

VIK Hockey U18–Valbo J18 6–3 (2–0, 2–2, 2–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (7.29) Oskar Aronsson (Eric Pettersson), 2–0 (15.34) Calle Larsson Bergqvist (Eric Pettersson).

Andra perioden: 2–1 (26.43) Neo Rask (Hjalmar Dahlgren, Kasper Grahn), 2–2 (27.08) Max Olsson (Mateus Jonsson), 3–2 (30.32) William Lindberg (Oscar Kihlander, Gustav Grundström), 4–2 (35.04) Eric Pettersson (Oskar Aronsson, Gustav Grundström).

Tredje perioden: 5–2 (47.04) Calle Larsson Bergqvist (Måns Johannesson, William Lindberg), 5–3 (47.28) Benjamin Skogsberg Olsson (Mateus Jonsson), 6–3 (48.46) William Lindberg (Måns Johannesson, Wilmer Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U18: 5-0-0

Valbo J18: 4-0-1

Nästa match:

VIK Hockey U18: Kils AIK, borta, 12 februari 19.00

Valbo J18: Lindlövens IF, hemma, 10 februari 19.00