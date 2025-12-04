VIK Hockey U18 vann toppmötet mot Valbo J18 med 4–1

VIK Hockey U18-seger med 4–1 mot Valbo J18

VIK Hockey U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

William Lindberg matchvinnare för VIK Hockey U18

VIK Hockey U18 tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Valbo J18 i U18 regional väst fortsättning herr på torsdagen med 4–1 (1–0, 0–1, 3–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Det var 18:e matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för VIK Hockey U18.

Det här innebär att VIK Hockey U18 nu har åtta segrar i följd i U18 regional väst fortsättning herr.

VIK Hockey U18–Valbo J18 – mål för mål

VIK Hockey U18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.53 slog Eric Pettersson till efter pass från Oskar Aronsson och Wilmer Larsson.

Efter 9.57 i andra perioden nätade Mateus Jonsson och kvitterade för Valbo J18.

VIK Hockey U18 spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av William Lindberg, Noah Forsberg och Colin Åkerlind och avgjorde matchen.

VIK Hockey U18 har en stark form med fem segrar och 20–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Valbo J18 har två vinster och tre förluster och 13–18 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har VIK Västerås HK vunnit.

VIK Hockey U18 tar sig an Grums i nästa match borta söndag 7 december 13.00. Valbo J18 möter samma dag 15.00 Strömsbro hemma.

VIK Hockey U18–Valbo J18 4–1 (1–0, 0–1, 3–0)

U18 regional väst fortsättning herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (1.53) Eric Pettersson (Oskar Aronsson, Wilmer Larsson).

Andra perioden: 1–1 (29.57) Mateus Jonsson.

Tredje perioden: 2–1 (46.53) William Lindberg, 3–1 (51.37) Noah Forsberg (Colin Åkerlind), 4–1 (55.14) Colin Åkerlind (William Lindberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U18: 5-0-0

Valbo J18: 2-1-2

Nästa match:

VIK Hockey U18: Grums IK, borta, 7 december

Valbo J18: Strömsbro IF, hemma, 7 december