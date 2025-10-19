VIK Hockey U18 utklassade Lindlöven J18 – seger med 7–0

VIK Hockey U18 segrade – 7–0 mot Lindlöven J18

Eric Pettersson avgjorde för VIK Hockey U18

Nionde raka förlusten för Lindlöven J18

VIK Hockey U18 spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Lindlöven J18 i U18 regional väst herr med hela 7–0 (3–0, 2–0, 2–0).

VIK Hockey U18–Lindlöven J18 – mål för mål

VIK Hockey U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.32 i mitten av perioden. VIK Hockey U18 startade andra perioden bäst och gick från 3–0 till 5–0 genom två snabba mål tidigt i perioden av Oscar Kihlander och William Arvsäter. VIK Hockey U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Elias Bräck och Eric Pettersson.

VIK Hockey U18:s Elias Bräck stod för två mål och två assists.

VIK Hockey U18–Lindlöven J18 7–0 (3–0, 2–0, 2–0)

U18 regional väst herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (11.31) Eric Pettersson (Edvin Hammarsten, Anton Wernquist), 2–0 (12.32) Sixten Söderkvist (Mille Svensson, Calle Larsson Bergqvist), 3–0 (19.03) Elias Bräck (William Arvsäter, Alfred Örnberg).

Andra perioden: 4–0 (24.55) Oscar Kihlander (William Lindberg, Oskar Aronsson), 5–0 (25.37) William Arvsäter (Elias Bräck).

Tredje perioden: 6–0 (48.23) Eric Pettersson (Elias Bräck, Calle Larsson Bergqvist), 7–0 (58.15) Elias Bräck (Alfred Örnberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U18: 3-0-2

Lindlöven J18: 0-0-5