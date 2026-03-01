VIK Hockey U18 fortsätter vinna på hemmaplan – slog IFK Arboga J18 med 5–1

VIK Hockey U18 vann med 5–1 mot IFK Arboga J18

VIK Hockey U18:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Axel Klintberg tvåmålsskytt för VIK Hockey U18

Hemma i ABB Arena Nord är VIK Hockey U18 svårslaget just nu i U18 regional väst fortsättning vår herr. Nio segrar i rad på hemmaplan har laget efter seger mot IFK Arboga J18. Matchen slutade 5–1 (1–0, 3–1, 1–0).

IFK Arboga J18:s lagledare Martin Bernhardsson om matchen:

– Vi räcker inte till och är alldeles för tunna mot ett bra lag som VIK. Vi spelade efter våra resurser och gjorde det helt okej.

Segern var VIK Hockey U18:s åttonde på de senaste tio matcherna.

I och med detta har IFK Arboga J18 sex förluster i rad.

Noah Forsberg bakom VIK Hockey U18:s avgörande

VIK Hockey U18 tog ledningen efter tolv minuter genom Axel Klintberg efter förarbete från Axel Pettersson och William Arvsäter.

VIK Hockey U18 stod därefter för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick från 1–0 till 4–0 på bara 4.22.

IFK Arboga J18 reducerade dock till 4–1 genom Hugo Rosenstam efter 13.03 av perioden.

7.17 in i tredje perioden satte Edvin Hammarsten pucken på pass av Ludvig Larnebo och ökade ledningen.

Med två omgångar kvar är VIK Hockey U18 i serieledning medan IFK Arboga J18 är på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann VIK Hockey med 4–0.

Torsdag 5 mars spelar VIK Hockey U18 borta mot BIK Karlskoga 19.00 och IFK Arboga J18 mot Valbo J18 hemma 19.10 i Gyllene Balken Arena.

VIK Hockey U18–IFK Arboga J18 5–1 (1–0, 3–1, 1–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (12.18) Axel Klintberg (Axel Pettersson, William Arvsäter).

Andra perioden: 2–0 (22.25) Noah Forsberg (William Lindberg, Alfred Örnberg), 3–0 (24.08) Axel Klintberg (Calle Larsson Bergqvist, Axel Pettersson), 4–0 (26.47) Calle Larsson Bergqvist (Alfred Örnberg), 4–1 (33.03) Hugo Rosenstam (Castor Wernersson).

Tredje perioden: 5–1 (47.17) Edvin Hammarsten (Ludvig Larnebo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U18: 3-0-2

IFK Arboga J18: 0-0-5

Nästa match:

VIK Hockey U18: BIK Karlskoga, borta, 5 mars 19.00

IFK Arboga J18: Valbo HC, hemma, 5 mars 19.10