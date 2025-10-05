Viggo Fröberg tvåmålsskytt för SK Iron Hockey i segern mot Mälarö Hockey U18
- Seger för SK Iron Hockey med 4–1 mot Mälarö Hockey U18
- Viggo Fröberg tvåmålsskytt för SK Iron Hockey
- SK Iron Hockey nu tredje, Mälarö Hockey U18 på sjätte plats
SK Iron Hockey vann mötet med Mälarö Hockey U18 hemma med 4–1 (2–1, 1–0, 1–0) på söndagen i U18 Div 1 östra A herr.
Viggo Fröberg med två mål för SK Iron Hockey
SK Iron Hockey tog ledningen i första perioden genom Alex Eriksson.
Mälarö Hockey U18 kvitterade till 1–1 genom Alexander Täktén efter 8.29.
Efter 19.24 i matchen gjorde SK Iron Hockey 2–1 genom Viggo Fröberg. Efter 4.53 i andra perioden slog Viggo Fröberg till återigen på pass av Louis Conze och Edvin Reutersköld och gjorde 3–1. Anton Nilsson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 31 sekunder kvar att spela assisterad av Edvin Reutersköld och Hugo Rundblad.
Det här betyder att SK Iron Hockey nu ligger på tredje plats i tabellen och Mälarö Hockey U18 är på sjätte plats.
Lagen möts på nytt i Allhallen den 16 november.
I nästa match, torsdag 9 oktober möter SK Iron Hockey Tierps HK U18 borta i Vegahallen 20.00 medan Mälarö Hockey U18 spelar hemma mot Hässelby Kälvesta HC U18 19.30.
SK Iron Hockey–Mälarö Hockey U18 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)
U18 Div 1 östra A herr, Lindbergs Arena
Första perioden: 1–0 (6.12) Alex Eriksson (Edvin Helenius), 1–1 (8.29) Alexander Täktén (Joel Forsgren, Ossian Brunell), 2–1 (19.24) Viggo Fröberg (Anton Nilsson, Edvin Helenius).
Andra perioden: 3–1 (24.53) Viggo Fröberg (Louis Conze, Edvin Reutersköld).
Tredje perioden: 4–1 (59.29) Anton Nilsson (Edvin Reutersköld, Hugo Rundblad).
Nästa match:
SK Iron Hockey: Tierps HK, borta, 9 oktober
Mälarö Hockey U18: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 9 oktober
