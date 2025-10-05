Viggo Fröberg tvåmålsskytt för SK Iron Hockey i segern mot Mälarö Hockey U18

Seger för SK Iron Hockey med 4–1 mot Mälarö Hockey U18

Viggo Fröberg tvåmålsskytt för SK Iron Hockey

SK Iron Hockey nu tredje, Mälarö Hockey U18 på sjätte plats

SK Iron Hockey vann mötet med Mälarö Hockey U18 hemma med 4–1 (2–1, 1–0, 1–0) på söndagen i U18 Div 1 östra A herr.

Viggo Fröberg med två mål för SK Iron Hockey

SK Iron Hockey tog ledningen i första perioden genom Alex Eriksson.

Mälarö Hockey U18 kvitterade till 1–1 genom Alexander Täktén efter 8.29.

Efter 19.24 i matchen gjorde SK Iron Hockey 2–1 genom Viggo Fröberg. Efter 4.53 i andra perioden slog Viggo Fröberg till återigen på pass av Louis Conze och Edvin Reutersköld och gjorde 3–1. Anton Nilsson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 31 sekunder kvar att spela assisterad av Edvin Reutersköld och Hugo Rundblad.

Det här betyder att SK Iron Hockey nu ligger på tredje plats i tabellen och Mälarö Hockey U18 är på sjätte plats.

Lagen möts på nytt i Allhallen den 16 november.

I nästa match, torsdag 9 oktober möter SK Iron Hockey Tierps HK U18 borta i Vegahallen 20.00 medan Mälarö Hockey U18 spelar hemma mot Hässelby Kälvesta HC U18 19.30.

SK Iron Hockey–Mälarö Hockey U18 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)

U18 Div 1 östra A herr, Lindbergs Arena

Första perioden: 1–0 (6.12) Alex Eriksson (Edvin Helenius), 1–1 (8.29) Alexander Täktén (Joel Forsgren, Ossian Brunell), 2–1 (19.24) Viggo Fröberg (Anton Nilsson, Edvin Helenius).

Andra perioden: 3–1 (24.53) Viggo Fröberg (Louis Conze, Edvin Reutersköld).

Tredje perioden: 4–1 (59.29) Anton Nilsson (Edvin Reutersköld, Hugo Rundblad).

Nästa match:

SK Iron Hockey: Tierps HK, borta, 9 oktober

Mälarö Hockey U18: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 9 oktober