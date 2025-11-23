Viggbyholms fina svit håller i sig efter 5–3 mot Enköping

Seger för Viggbyholm med 5–3 mot Enköping

Viggbyholms sjätte seger på de senaste sju matcherna

Philip Mauritzon gjorde två mål för Viggbyholm

3–5 (1–1, 1–4, 1–0) blev resultatet när Enköping och Viggbyholm möttes i Bahcohallen på söndagen. I och med detta har Viggbyholm fem raka segrar i U18 allettan östra herr.

– Vi gör en riktigt bra andra perioden som avgör. Stark laginsats över 60 min, uppoffrande spel och kul att våra u16 spelare kommer in och gör skillnad, kommenterade Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson.

Eric Ahlgren bakom Viggbyholms seger

Enköping började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.25 slog Anton Tolar till på passning från Tor Nordgren.

Efter 15.20 kvitterade Viggbyholm när Anton Roos Olsen slog till efter förarbete från Eric Ahlgren och Edgars Apinis.

Viggbyholm var starkast i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 2–5.

17.13 in i tredje perioden slog Tor Nordgren till på pass av William Lind och Anton Tolar och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Enköping.

Viggbyholms Anton Roos Olsen stod för fyra poäng, varav ett mål och Philip Mauritzon gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

När lagen senast möttes vann Viggbyholms IK med 3–2 efter förlängningsspel .

Enköping tar sig an Vallentuna i nästa match borta torsdag 27 november 19.40. Viggbyholm möter Järna hemma fredag 28 november 19.40.

Enköping–Viggbyholm 3–5 (1–1, 1–4, 1–0)

U18 allettan östra herr, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (1.25) Anton Tolar (Tor Nordgren), 1–1 (15.20) Anton Roos Olsen (Eric Ahlgren, Edgars Apinis).

Andra perioden: 2–1 (21.52) Gabriel Söderberg (Svante Lilja, Fabian Kåkemyhr), 2–2 (22.57) Philip Mauritzon (Theo Funck, Anton Roos Olsen), 2–3 (29.20) Philip Mauritzon (Bastian Brunkhorst), 2–4 (29.35) Eric Ahlgren (Anton Roos Olsen, Philip Mauritzon), 2–5 (36.24) Theo Funck (Anton Roos Olsen, Pelle Danerlöv).

Tredje perioden: 3–5 (57.13) Tor Nordgren (William Lind, Anton Tolar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 3-0-2

Viggbyholm: 5-0-0

Nästa match:

Enköping: Vallentuna Hockey, borta, 27 november

Viggbyholm: Järna SK, hemma, 28 november