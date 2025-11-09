Viggbyholm vände underläge och vann

Viggbyholm vann med 6–4 mot Nyköping

Viggbyholm låg under inför sista perioden i hemmamatchen i U18 allettan östra herr mot Nyköping. Men laget vände underläget och vann med 6–4 (2–3, 1–1, 3–0) i söndagens match i Hägernäs Ishall.

– Otroligt skönt att vi kommer ut och vänder matchen och vinner, det visar på vilken stark karaktär vi har i laget, kommenterade Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson.

Därmed har Viggbyholm sex raka segrar på hemmaplan.

Nyköping dominerade i första perioden som laget vann med 3–2.

Viggbyholm kvitterade till 3–3 genom Edward Hall i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 6.42 gjorde Nyköping 3–4 genom Petter Karlsson. Viggbyholm vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–4 till 6–4 i tredje perioden. 5–4-målet kom med bara 1.38 kvar att spela genom Anton Roos Olsen. Och med 38 sekunder kvar att spela kom också 6–4 genom Theo Funck.

Det här betyder att Viggbyholm ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Nyköping på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Nyköpings SK med 4–1.

Torsdag 13 november spelar Viggbyholm borta mot Boo 19.45 och Nyköping mot Vallentuna hemma 19.30 i Stora Hallen.

Viggbyholm–Nyköping 6–4 (2–3, 1–1, 3–0)

U18 allettan östra herr, Hägernäs Ishall

Första perioden: 0–1 (4.34) Gergo Lenkey, 1–1 (9.59) Oliver Zetterlund (Edward Hall, Eric Ahlgren), 2–1 (12.41) Eric Ahlgren (Edgars Apinis), 2–2 (14.39) Valter Wesley, 2–3 (16.04) Zsombor Kovacs (Gustav Lindberg).

Andra perioden: 3–3 (22.13) Edward Hall (David Vargö), 3–4 (26.42) Petter Karlsson (Gustav Lindberg, Zach Rohdin).

Tredje perioden: 4–4 (52.06) Edward Hall (Oliver Zetterlund, David Vargö), 5–4 (58.22) Anton Roos Olsen (Edgars Apinis), 6–4 (59.22) Theo Funck.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viggbyholm: 2-0-3

Nyköping: 2-0-3

Nästa match:

Viggbyholm: Boo HC, borta, 13 november

Nyköping: Vallentuna Hockey, hemma, 13 november