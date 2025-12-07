Viggbyholm fortsätter att vinna – har nu nio raka segrar

Viggbyholm segrade – 8–5 mot Lidingö Vikings HC U18

Viggbyholms nionde seger på de senaste tio matcherna

Viggbyholms David Vargö tremålsskytt

Det går fortsatt bra för Viggbyholm i U18 allettan östra herr. På söndagen mötte laget Lidingö Vikings HC U18 i Hägernäs Ishall och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit nio matcher i rad. Segerresultatet mot Lidingö Vikings HC U18 blev 8–5 (3–3, 2–1, 3–1).

– Stolt och imponerad av killarna, en svår match med mycket som står på spel för killarna. All eloge till Lidingö som gjorde det svårt för oss idag, kommenterade Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson.

Viggbyholm har skapat en skön vinnarkänsla i Hägernäs Ishall. Segern mot Lidingö Vikings HC U18 betyder att laget har vunnit tio raka matcher på hemmaplan.

David Vargö tremålsskytt för Viggbyholm

Första perioden slutade 3–3.

Viggbyholm startade andra perioden bäst. Laget gick från 3–3 till 5–3 genom mål av David Vargö och Edgars Apinis innan Lidingö Vikings HC U18 svarade och gjorde 5–4 genom William Otterud.

Viggbyholm spelade bäst i tredje perioden som laget vann och matchen med 8–5.

Lidingö Vikings HC U18:s Aleksis Frelihs hade tre assists. David Vargö gjorde tre mål för Viggbyholm.

Med två omgångar kvar är Viggbyholm på andra plats i tabellen medan Lidingö Vikings HC U18 är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lidingö Vikings HC med 4–2.

Viggbyholm tar sig an IK Göta i nästa match borta torsdag 11 december 20.00. Lidingö Vikings HC U18 möter samma dag 19.30 Nyköping hemma.

Viggbyholm–Lidingö Vikings HC U18 8–5 (3–3, 2–1, 3–1)

U18 allettan östra herr, Hägernäs Ishall

Första perioden: 1–0 (0.15) Pelle Danerlöv (Oliver Zetterlund), 1–1 (10.20) Gabriel Höög Hallén (Ludvig Malmström, Victor Hansen), 2–1 (14.07) David Vargö (Elias Cacko), 2–2 (14.59) Viktor Sjöborg (Alec Lejnerborn, Aleksis Frelihs), 3–2 (16.40) Conrad Gutenberg (Theo Axelsson, Bastian Brunkhorst), 3–3 (16.57) William Otterud (Aleksis Frelihs).

Andra perioden: 4–3 (32.05) David Vargö (Gustaf Junefelt, Theo Funck), 5–3 (32.50) Edgars Apinis, 5–4 (38.11) William Otterud (Elias Omberg).

Tredje perioden: 6–4 (46.39) David Vargö (Elias Cacko, Edward Hall), 7–4 (48.10) Anton Roos Olsen, 8–4 (49.31) Bastian Brunkhorst (Conrad Gutenberg), 8–5 (50.20) Viktor Sjöborg (Aleksis Frelihs).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viggbyholm: 5-0-0

Lidingö Vikings HC U18: 4-0-1

Nästa match:

Viggbyholm: IK Göta, borta, 11 december

Lidingö Vikings HC U18: Nyköpings SK, hemma, 11 december