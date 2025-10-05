Viggbyholm avgjorde i tredje perioden mot Wings Arlanda

Viggbyholm-seger med 6–3 mot Wings Arlanda

Eric Ahlgren tvåmålsskytt för Viggbyholm

Markus Skowronski avgjorde för Viggbyholm

Viggbyholm segrade hemma mot Wings Arlanda i U18 allettan östra herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Viggbyholm drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 6–3 (1–2, 2–1, 3–0).

– Stolt över killarnas insats idag, vi får en tuff start men lyckas vända det och avgöra i tredje perioden. Tycker segern är välförtjänt men all eloge till Wings som krigar hela 60 minuter idag, kommenterade Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson.

Eric Ahlgren med två mål för Viggbyholm

Wings Arlanda tog ledningen i början av första perioden genom Vilhelm Selin.

Viggbyholm kvitterade till 1–1 genom Eric Ahlgren efter 5.45.

Wings Arlanda gjorde 1–2 genom Martin Frisk efter 12.38 i matchen. Wings Arlanda utökade ledningen genom Edvin Stenerhag efter 3.11 i andra perioden.

Viggbyholm reducerade och kvitterade till 3–3 genom Hugo Brevemark och Oscar Mattsson. Viggbyholm spelade bra i tredje perioden och gick från 3–3 till 6–3 genom mål av Markus Skowronski, Eric Ahlgren och Vincent Axelsson och avgjorde matchen.

Viggbyholms Eric Ahlgren stod för två mål och två assists och Theo Funck hade tre assists.

Wings Arlanda har startat svagt och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Viggbyholm har sex poäng.

Den 16 november tar lagen sig an varandra igen, då i Pinbackshallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 9 oktober. Då möter Viggbyholm Vallentuna i Vallentuna Ishall 19.40. Wings Arlanda tar sig an IK Göta hemma 19.45.

Viggbyholm–Wings Arlanda 6–3 (1–2, 2–1, 3–0)

U18 allettan östra herr, Hägernäs Ishall

Första perioden: 0–1 (4.03) Vilhelm Selin (Leo Savheim), 1–1 (5.45) Eric Ahlgren (Theo Funck), 1–2 (12.38) Martin Frisk (David Ståhl, Leo Baraer).

Andra perioden: 1–3 (23.11) Edvin Stenerhag (David Prskalo, Vilhelm Selin), 2–3 (36.54) Hugo Brevemark (Eric Ahlgren), 3–3 (39.59) Oscar Mattsson (Eric Ahlgren).

Tredje perioden: 4–3 (47.57) Markus Skowronski (Theo Funck, Edgars Apinis), 5–3 (50.58) Eric Ahlgren (Edgars Apinis, Oscar Mattsson), 6–3 (57.23) Vincent Axelsson (Theo Funck).

Nästa match:

Viggbyholm: Vallentuna Hockey, borta, 9 oktober

Wings Arlanda: IK Göta, hemma, 9 oktober