Vegas vann toppmötet med New Jersey

Vegas vann med 3–1 mot New Jersey

Shea Theodore matchvinnare för Vegas

Ondrej Palat nätade för New Jersey

Det var två topplag som möttes i NHL under fredagen när New Jersey tog emot andraplacerade Vegas. Vegas vann matchen med 3–1 (0–0, 2–0, 1–1).

Därmed slutade sviten vid fyra förluster i rad för Vegas.

Boston nästa för Vegas

Den första perioden slutade 0–0. Det var först 3.11 in i andra perioden som Vegas tog ledningen genom Nicolas Roy på pass av Brayden McNabb.

Efter 11.13 i andra perioden nätade Shea Theodore, framspelad av Victor Olofsson och Ivan Barbasjev och gjorde 0–2.

5 minuter in i tredje perioden nätade Vegas Jack Eichel framspelad av Noah Hanifin och Zach Whitecloud och ökade ledningen för Vegas.

15.44 in i perioden slog Ondrej Palat till på pass av Stefan Noesen och Jesper Bratt och reducerade för New Jersey. Fler mål än så blev det inte för New Jersey.

Lagen möts på nytt i T-Mobile Arena den 3 mars.

I nästa match, lördag 8 februari, har New Jersey Montreal borta i Bell Centre 19.00, medan Vegas spelar borta mot Boston 21.30.

New Jersey–Vegas 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

Andra perioden: 0–1 (23.11) Nicolas Roy (Brayden McNabb), 0–2 (31.13) Shea Theodore (Victor Olofsson, Ivan Barbasjev).

Tredje perioden: (Noah Hanifin, Zach Whitecloud), 1–3 (55.44) Ondrej Palat (Stefan Noesen, Jesper Bratt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 2-0-3

Vegas: 1-2-2

Nästa match:

New Jersey: Montreal Canadiens, borta, 8 februari

Vegas: Boston Bruins, borta, 8 februari