Hotades under slutspelet – öppnar nu upp

Både Södertäljes Andreas Johansson och Henrik Eriksson utsattes för hot under säsongen. Nu väljer den sistnämnda att öppna upp om händelsen.

– En obehaglig situation, säger han till LT.

Södertäljes huvudtränare Andreas Johansson blev hotat under den gångna säsongen och tvingades ta hjälp av security under vardagen. Men det är inte bara Johnsson som blivit utsatt för hot under året. Nu öppnar även Henrik Eriksson upp om hoten han fick riktat mot sig.

– Då blev det ju en obehaglig situation, säger han till LT.

Det var efter den andra matchen mot Björklöven som Eriksson fick ett samtal.

– Det var ett samtal som blev en obehaglig känsla när det kom så pass nära, berättar 36-åringen.

”Jag och min familj fick otroligt fint stöd”

Hotet var riktat både till Eriksson själv och till hans fru, något som också väckte oro kring familjens barn. Samtidigt beskriver han dock det stora stöd han fick från både Södertäljes förening och polisen.

– I den situationen vill jag verkligen tacka SSK och polisen för ett väldigt fint samarbete. Jag och min familj fick ett så otroligt fint stöd. Södertäljes säkerhetsavdelning och deras kontakt med polisen gjorde att jag inte påverkades mer än obehaget när det kom.

Hotet anmäldes, men nu kan Henrik Eriksson bekräfta att ärendet är nedlagt.

Till nästa säsong kommer den 36-årige forwarden att vara tillbaka i Djurgården.





