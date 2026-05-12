Därför bröt Rosén kontraktet – för MoDo

Efter tre säsonger i Växjö Lakers bröts avtalet för Elias Rosén – trots en säsong kvar.

Nu går flyttlasset vidare norrut för 27-åringen där ett år med MoDo Hockey väntar.

– Det dags för mig att steppa upp och köra min bästa hockey, berättar backen i en intervju med hockeysverige.se.

Elias Rosén lämnade Växjö – för MoDo. Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån

När Rosén anslöt till Växjö Lakers fanns en tydlig plan från klubbens sida. Tanken var en långsiktig lösning och att successivt jobba sig in i laget under en två-treårsperiod. Under sina två första säsonger upplevde backen själv att utvecklingen gick som planerat.

Under den gångna säsongen förändrades dock situationen. Konkurrensen ökade och möjligheterna till större ansvar blev mindre än vad han hade hoppats på. Till den kommande säsongen kunde Växjö inte lova mer speltid, samtidigt som Rosén kände att han stannade i sin utveckling. Därför togs ett gemensamt beslut om att bryta kontraktet i förtid.

– Jag har ingenting ont att säga om Växjö som förening, säger Rosén nu i en intervju med hockeysverige.se.

Därför föll klubbvalet på MoDo

Någon återkomst till Leksand blev aldrig särskilt aktuell trots en lättare kontakt med föreningen. Istället växte intresset från MoDo snabbt fram som det mest attraktiva alternativet.

– Jag tyckte att erbjudandet från Modo var riktigt bra. Det känns som en bra ”fit”, berättar backen.

Dessutom känner Elias Rosén MoDos nya huvudtränare Mikael Karlberg sedan tidigare, vilket var en bidragande faktor till klubbvalet. Samtidigt var sportchefen Henrik Gradin tydlig med att backen väntas få en större och tydligare roll än han haft i Växjö. Därför beskriver Rosén klubbvalet som självklart för sin egen del.

– Jag känner inte att jag har fått visa det de senaste tre åren, så nu är det dags för mig att steppa upp och köra min bästa hockey som jag vet att jag kan göra. Det vill jag göra tillsammans med Modo som har en ny tänk på gång och ambitionen att gå upp i SHL.

