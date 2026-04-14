Vegas vann hemma mot Winnipeg

Vegas vann med 6–2 mot Winnipeg

Vegas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Ivan Barbasjev avgjorde för Vegas

Vegas vann på hemmaplan mot Winnipeg i NHL. Matchen på tisdagen slutade 6–2 (0–0, 2–0, 4–2).

Segern var Vegas sjätte på de senaste sju matcherna.

Seattle nästa för Vegas

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 7.38 in i andra perioden som Vegas tog ledningen genom Mark Stone efter förarbete av Jack Eichel. Efter 18.54 i andra perioden slog Reilly Smith till på pass av Noah Hanifin och Rasmus Andersson och gjorde 2–0.

Vegas hade övertaget även i tredje perioden. Laget vann perioden och matchen med 6–2.

Jack Eichel gjorde ett mål för Vegas och tre målgivande passningar och Mark Stone gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Vegas är Seattle. Lagen möts i sista omgången torsdag 16 april 04.00 i T-Mobile Arena. Winnipeg tar sig an Utah Mammoth borta onsdag 15 april 03.00.

Vegas–Winnipeg 6–2 (0–0, 2–0, 4–2)

NHL, T-Mobile Arena

Andra perioden: 1–0 (27.38) Mark Stone (Jack Eichel), 2–0 (38.54) Reilly Smith (Noah Hanifin, Rasmus Andersson).

Tredje perioden: 3–0 (40.31) Ivan Barbasjev (Jack Eichel, Noah Hanifin), 3–1 (42.34) Gabriel Vilardi (Colin Miller, Mark Scheifele), 4–1 (43.37) Rasmus Andersson (Mark Stone, Ivan Barbasjev), 4–2 (44.39) Mark Scheifele (Kyle Connor, Gabriel Vilardi), 5–2 (45.42) Pavel Dorofejev (Jack Eichel, Mark Stone), 6–2 (47.38) Jack Eichel (Tomas Hertl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 4-1-0

Winnipeg: 3-0-2

Vegas: Seattle Kraken, hemma, 16 april 04.00

Winnipeg: Utah Mammoth, borta, 15 april 03.00