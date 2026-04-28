Vegas vann efter drama – kvitterade matchserien mot Utah Mammoth

Vegas vann med 5–4 efter förlängning

Brett Howden med två mål för Vegas

Shea Theodore avgjorde för Vegas

Vegas vann borta med 5–4 (2–0, 1–2, 1–2, 1–0) efter förlängning mot Utah Mammoth i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Därmed står det nu 2-2 i matchserien.

Segermålet för Vegas stod Shea Theodore för med bara 52 sekunder kvar av förlängningen.

Pavel Dorofejev gjorde 1–0 till Vegas efter bara 1.12 med assist av Ivan Barbasjev och Jack Eichel. Laget ökade ledningen till 0–2 efter 18.38 när Brett Howden slog till efter pass från Mitch Marner.

Efter 3.26 i andra perioden ökade Vegas på till 0–3 genom Cole Smith.

Utah Mammoth reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Nick Schmaltz och Ian Cole i andra perioden.

Clayton Keller och Michael Carcone gjorde att Utah Mammoth vände till underläget till ledning med 4–3.

Vegas kvitterade till 4–4 genom Brett Howden framspelad av Jack Eichel i tredje perioden.

Stor matchhjälte för Vegas blev Shea Theodore som 19.08 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet framspelad av Jack Eichel och Brett Howden.

Vegas Brett Howden stod för tre poäng, varav två mål och Jack Eichel hade tre assists. Michail Sergatjov hade tre assists för Utah Mammoth.

Nästa match spelas på torsdag 04.00.

Utah Mammoth–Vegas 4–5 (0–2, 2–1, 2–1, 0–1)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Delta Center

Första perioden: 0–1 (1.12) Pavel Dorofejev (Ivan Barbasjev, Jack Eichel), 0–2 (18.38) Brett Howden (Mitch Marner).

Andra perioden: 0–3 (23.26) Cole Smith (Noah Hanifin, Colton Sissons), 1–3 (28.04) Nick Schmaltz (Lawson Crouse, Michail Sergatjov), 2–3 (28.33) Ian Cole (Sean Durzi, John-Jason Peterka).

Tredje perioden: 3–3 (41.45) Michael Carcone (Dylan Guenther, Michail Sergatjov), 4–3 (45.10) Clayton Keller (Nick Schmaltz, Michail Sergatjov), 4–4 (50.25) Brett Howden (Jack Eichel).

Förlängning: 4–5 (79.08) Shea Theodore (Jack Eichel, Brett Howden).

Utvisningar, Utah Mammoth: 1×2 min. Vegas: 1×2 min.

Ställning i serien: Utah Mammoth–Vegas 2–2 (bäst av 7)

Nästa match:

30 april, 04.00, Vegas–Utah Mammoth