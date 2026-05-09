Vegas tog ny seger i matchserien mot Anaheim Ducks

Vegas har tagit kommandot mot Anaheim Ducks i Stanley Cup-kvartsfinal herr, efter vinst på bortaplan med 6–2 (3–0, 2–0, 1–2). Vegas leder matchserien med 2-1.

Vegas stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 9.19 i andra perioden nätade Mitch Marner på nytt på pass av Shea Theodore och Brett Howden och gjorde 0–4. Mitch Marner gjorde dessutom 0–5 efter 17.55 framspelad av William Karlsson.

Anaheim Ducks reducerade dock till både 1–5 och 2–5 genom Beckett Sennecke och Chris Kreider i tredje perioden.

Vegas kunde dock avgöra till 2–6 med 1.56 kvar av matchen genom Brett Howden.

Mitch Marner gjorde tre mål för Vegas och ett assist.

Lagen möts igen på måndag 03.30.

Anaheim Ducks–Vegas 2–6 (0–3, 0–2, 2–1)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Första perioden: 0–1 (1.06) Shea Theodore (Jack Eichel, Mark Stone), 0–2 (12.13) Brayden McNabb (Mitch Marner), 0–3 (19.55) Mitch Marner (Pavel Dorofejev).

Andra perioden: 0–4 (29.19) Mitch Marner (Shea Theodore, Brett Howden), 0–5 (37.55) Mitch Marner (William Karlsson).

Tredje perioden: 1–5 (46.30) Beckett Sennecke (Alex Killorn, Mikael Granlund), 2–5 (55.09) Chris Kreider (Troy Terry, Leo Carlsson), 2–6 (58.04) Brett Howden.

Utvisningar, Anaheim Ducks: 3×2 min. Vegas: 2×2 min.

Ställning i serien: Anaheim Ducks–Vegas 1–2 (bäst av 7)

Nästa match:

11 maj, 03.30, Anaheim Ducks–Vegas