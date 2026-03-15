Vegas tog klar seger – höll nollan mot Chicago

Vegas-seger med 4–0 mot Chicago

Andra raka segern för Vegas

Fyra mål framåt och hållen nolla. Vegas tog en klar seger hemma mot Chicago i NHL. Slutresultatet blev 4–0 (3–0, 1–0, 0–0).

Vegas stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 3.27 i mitten av perioden.

Efter 12.51 i andra perioden gjorde Pavel Dorofejev också 4–0 med assist av Mark Stone och Mitch Marner.

I tredje perioden höll Vegas i sin 4–0-ledning och vann.

Vegas Pavel Dorofejev stod för två mål och ett assist.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, onsdag 18 mars möter Vegas Buffalo hemma i T-Mobile Arena 03.00 medan Chicago spelar hemma mot Minnesota 00.30.

Vegas–Chicago 4–0 (3–0, 1–0, 0–0)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 1–0 (8.33) Pavel Dorofejev (Mitch Marner, Mark Stone), 2–0 (11.35) Rasmus Andersson (Noah Hanifin, Pavel Dorofejev), 3–0 (12.00) Keegan Kolesar (Jeremy Lauzon, Nic Dowd).

Andra perioden: 4–0 (32.51) Pavel Dorofejev (Mark Stone, Mitch Marner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 2-0-3

Chicago: 2-1-2

