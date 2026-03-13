Vegas segrade mot Pittsburgh i toppmötet

Vegas segrade – 6–2 mot Pittsburgh

Pavel Dorofejev tvåmålsskytt för Vegas

Mitch Marner matchvinnare för Vegas

Vegas tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Pittsburgh i NHL på fredagen med 6–2 (1–0, 2–2, 3–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Pittsburgh med hela 5–0.

Vegas tog ledningen efter 8.41 genom Colton Sissons med assist av Braeden Bowman.

Vegas gjorde 2–0 genom Pavel Dorofejev efter 5.02 i andra perioden.

Pittsburgh reducerade dock till 2–1 genom Rickard Rakell efter 8.26 av perioden.

Efter 9.20 gjorde Vegas 3–1 genom Mitch Marner.

Pittsburgh gjorde 3–2 genom Benjamin Kindel med 3.38 kvar att spela av perioden.

Även i tredje perioden var Vegas starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom mål av Pavel Dorofejev, Jack Eichel och Brayden McNabb och avgjorde matchen.

Pavel Dorofejev gjorde två mål för Vegas och spelade dessutom fram till ett mål.

Vegas har två segrar och tre förluster och 15–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pittsburgh har en vinst och fyra förluster och 15–24 i målskillnad.

Vegas nya tabellposition är andra plats i Pacific division medan Pittsburgh är på tredje plats i Metropolitan division.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 15 mars. Då möter Vegas Chicago i T-Mobile Arena 03.00. Pittsburgh tar sig an Utah Mammoth borta 02.00.

Vegas–Pittsburgh 6–2 (1–0, 2–2, 3–0)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 1–0 (8.41) Colton Sissons (Braeden Bowman).

Andra perioden: 2–0 (25.02) Pavel Dorofejev (Kaedan Korczak, Braeden Bowman), 2–1 (28.26) Rickard Rakell (Bryan Rust, Ryan Shea), 3–1 (29.20) Mitch Marner (Pavel Dorofejev), 3–2 (36.22) Benjamin Kindel (Anthony Mantha, Ryan Shea).

Tredje perioden: 4–2 (44.35) Pavel Dorofejev (Mitch Marner, Tomas Hertl), 5–2 (46.20) Jack Eichel (Ivan Barbasjev, Shea Theodore), 6–2 (59.01) Brayden McNabb (Jack Eichel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 2-0-3

Pittsburgh: 1-2-2

Nästa match:

Vegas: Chicago Blackhawks, hemma, 15 mars 03.00

Pittsburgh: Utah Mammoth, borta, 15 mars 02.00