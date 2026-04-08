Vegas fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Vegas-seger med 2–1 mot Vancouver

Vegas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Cole Smith avgjorde för Vegas

Vancouver är lite av ett drömmotstånd för Vegas. På onsdagen vann Vegas på nytt – den här gången borta i Rogers Arena. Matchen i NHL slutade 2–1 (0–0, 1–1, 1–0). Det var Vegas sjunde raka seger mot Vancouver.

I och med detta har Vegas fyra raka segrar i NHL.

Vancouver–Vegas – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 12.50 in i andra perioden som Vancouver tog ledningen genom Max Sasson på pass av Teddy Blueger och Linus Karlsson. Efter 15.46 i andra perioden nätade Brayden McNabb framspelad av Shea Theodore och Brandon Saad och kvitterade för Vegas.

12.13 in i tredje perioden fick Cole Smith utdelning på pass av Nic Dowd och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Vegas Golden Knights vunnit.

Vancouver–Vegas 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

NHL, Rogers Arena

Andra perioden: 1–0 (32.50) Max Sasson (Teddy Blueger, Linus Karlsson), 1–1 (35.46) Brayden McNabb (Shea Theodore, Brandon Saad).

Tredje perioden: 1–2 (52.13) Cole Smith (Nic Dowd).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-0-4

Vegas: 4-1-0

Nästa match:

Vancouver: Los Angeles Kings, borta, 10 april 04.30

Vegas: Seattle Kraken, borta, 10 april 04.00