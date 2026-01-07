Vegas bröt tunga sviten mot Winnipeg

Vegas segrade – 4–3 efter förlängning

Tomas Hertl matchvinnare för Vegas

Tionde raka förlusten för Winnipeg

Det blev fem raka förluster i NHL för Vegas. Men på onsdagen borta mot Winnipeg kom trendbrottet. Matchen i Canada Life Centre slutade 3–4 (1–0, 1–1, 1–2, 0–1) efter förlängning.

Segermålet för Vegas stod Tomas Hertl för 4.47 in i förlängningen.

I och med detta har Winnipeg tio förluster i rad.

Columbus nästa för Vegas

Cole Perfetti gav Winnipeg ledningen efter 5.16 framspelad av Jonathan Toews och Josh Morrissey.

Efter 12.04 i andra perioden nätade Luke Schenn framspelad av Gabriel Vilardi och Adam Lowry och gjorde 2–0.

Vegas Mark Stone gjorde 2–1 efter 19.09 på pass av Pavel Dorofejev och Mitch Marner.

Vegas kvitterade också till 2–2 genom Brett Howden i tredje perioden.

Winnipeg gjorde 3–2 genom Kyle Connor efter 14.56 i tredje perioden.

Vegas kvitterade till 3–3 genom Reilly Smith med 4.05 kvar att spela av perioden.

Stor matchhjälte för Vegas 4.47 in i förlängningen blev Tomas Hertl med det avgörande målet i förlängningen.

Fredag 9 januari möter Winnipeg Edmonton hemma 02.00 och Vegas möter Columbus hemma 04.00.

Winnipeg–Vegas 3–4 (1–0, 1–1, 1–2, 0–1)

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 1–0 (5.16) Cole Perfetti (Jonathan Toews, Josh Morrissey).

Andra perioden: 2–0 (32.04) Luke Schenn (Gabriel Vilardi, Adam Lowry), 2–1 (39.09) Mark Stone (Pavel Dorofejev, Mitch Marner).

Tredje perioden: 2–2 (48.13) Brett Howden (Noah Hanifin, Tomas Hertl), 3–2 (54.56) Kyle Connor (Gabriel Vilardi), 3–3 (55.55) Reilly Smith (Brandon Saad, Ben Hutton).

Förlängning: 3–4 (64.47) Tomas Hertl (Mitch Marner, Jack Eichel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 0-1-4

Vegas: 1-1-3

Nästa match:

Winnipeg: Edmonton Oilers, hemma, 9 januari 02.00

Vegas: Columbus Blue Jackets, hemma, 9 januari 04.00