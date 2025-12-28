Växjös segerrad mot LHC intakt

Växjö segrade – 3–2 mot LHC

Erik Andersson avgjorde för Växjö

Andra raka förlusten för LHC

LHC har varit lite av ett drömmotstånd för Växjö. På söndagen tog Växjö ännu en seger borta mot LHC. Matchen i SHL slutade 3–2 (1–0, 2–1, 0–1). Det var Växjös fjärde raka seger mot just LHC.

LHC–Växjö – mål för mål

Eemeli Suomi gjorde 1–0 till Växjö efter 16 minuter efter förarbete av Dylan Mclaughlin och Morgan Anderberg.

LHC kvitterade till 1–1 genom Eskild Bakke Olsen i början av andra perioden i andra perioden.

Växjö gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Dennis Rasmussen och Erik Andersson och punkterade matchen.

10.29 in i tredje perioden satte Fredrik Karlström pucken framspelad av Zion Nybeck och Max Martin och reducerade. Mer än så blev det dock inte för LHC.

LHC ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Växjö är på fjärde plats.

Nästa motstånd för LHC är Örebro Hockey. Växjö tar sig an Rögle hemma. Båda matcherna spelas tisdag 30 december 19.00.

LHC–Växjö 2–3 (0–1, 1–2, 1–0)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (16.55) Eemeli Suomi (Dylan Mclaughlin, Morgan Anderberg).

Andra perioden: 1–1 (25.26) Eskild Bakke Olsen (Rasmus Rissanen, David Bernhardt), 1–2 (31.12) Dennis Rasmussen (Joel Persson, Ludvig Persson), 1–3 (33.14) Erik Andersson (Dylan Mclaughlin, Brogan Rafferty).

Tredje perioden: 2–3 (50.29) Fredrik Karlström (Zion Nybeck, Max Martin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 3-1-1

Växjö: 2-0-3

Nästa match:

LHC: Örebro HK, hemma, 30 december 19.00

Växjö: Rögle BK, hemma, 30 december 19.00