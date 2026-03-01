Växjös segerrad fortsätter efter 3–1 mot Malmö

Växjö segrade – 3–1 mot Malmö

Växjös nionde seger på de senaste tio matcherna

Milo Helte gjorde två mål för Växjö

Segertåget fortsätter för Växjö. Mot Malmö på bortaplan i Malmö Isstadion på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) och har nu sex segrar i rad i U18 Nationell södra herr.

Ola Palme bakom Växjös seger

Milo Helte gav Växjö ledningen efter 11.33 med assist av Ola Palme och Valdermar Landin.

Malmö kvitterade till 1–1 redan efter efter 3.22 i andra perioden genom Jonathan Sandberg assisterad av Alexandre Monarque och Matteo Filippini. Efter 10.41 i andra perioden slog Ola Palme till på pass av Olle Tideman och Vincent Bengtsson och gav Växjö ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.06 kvar att spela på nytt genom Milo Helte efter förarbete från Kalle Broberg. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Med fyra omgångar kvar är Malmö på femte plats i tabellen medan Växjö leder serien.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Nästa motstånd för Malmö är Färjestad. Lagen möts lördag 7 mars 16.45 i Löfbergs Ice Arena. Växjö tar sig an Linköping HC U18 hemma torsdag 5 mars 19.00.

Malmö–Växjö 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Malmö Isstadion

Första perioden: 0–1 (11.33) Milo Helte (Ola Palme, Valdermar Landin).

Andra perioden: 1–1 (23.22) Jonathan Sandberg (Alexandre Monarque, Matteo Filippini), 1–2 (30.41) Ola Palme (Olle Tideman, Vincent Bengtsson).

Tredje perioden: 1–3 (58.54) Milo Helte (Kalle Broberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-1-1

Växjö: 5-0-0

Nästa match:

Malmö: Färjestads BK, borta, 7 mars 16.45

Växjö: Linköping HC, hemma, 5 mars 19.00