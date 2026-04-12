Växjö vann – reducerar matchserien mot Rögle

Växjö segrade – 4–2 mot Rögle

Brogan Rafferty avgjorde för Växjö

Tre raka mål av Växjö

Växjö vann på bortaplan mot Rögle med 4–2 (0–1, 1–0, 3–1) i SM-semifinalen. Därmed reducerade Växjö i matchserien, som Rögle nu leder med 2-1 i matcher.

Rögle–Växjö – mål för mål

Linus Sandin gav Rögle ledningen efter 10.16 efter förarbete av Dennis Everberg och Calvin De Haan.

Efter 16.24 i andra perioden nätade Karl Henriksson framspelad av Hugo Gustafsson och Keegan Lowe och kvitterade för Växjö.

Rögle gjorde 2–1 genom Albin Sundsvik på pass av Daniel Zaar och Leon Bristedt efter 4.43 i tredje perioden.

Växjö vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4. Gustafssons 2–4-mål kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Lagen möts igen på tisdag 19.00.

Rögle–Växjö 2–4 (1–0, 0–1, 1–3)

SM-semifinalen

Första perioden: 1–0 (10.16) Linus Sandin (Dennis Everberg, Calvin De Haan).

Andra perioden: 1–1 (36.24) Karl Henriksson (Hugo Gustafsson, Keegan Lowe).

Tredje perioden: 2–1 (44.43) Albin Sundsvik (Daniel Zaar, Leon Bristedt), 2–2 (46.20) Leo Sahlin Wallenius (Lucas Elvenes, Manuel Ågren), 2–3 (51.52) Brogan Rafferty (Leo Sahlin Wallenius, Felix Robert), 2–4 (58.43) Hugo Gustafsson.

Ställning i serien: Rögle–Växjö 2–1

Nästa match:

14 april, 19.00, Rögle–Växjö