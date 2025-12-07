Växjö vann på hemmaplan mot Linköping

Växjö-seger med 4–1 mot Linköping

Växjös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Albin Nyman matchvinnare för Växjö

Växjö vann matchen på hemmaplan mot Linköping i U20 nationell södra på söndagen. 4–1 (2–0, 1–0, 1–1) slutade matchen.

Linköpings tränare Jimmy Anderström tyckte till om matchen:

– Vi kämpar och sliter med en kort och orutinerad lineup, finns inget att anmärka på det. Idag räckte det inte riktigt men är stolt över mina spelare och ändå tillfreds med en seger av två den här helgen.

Segern var Växjös fjärde på de senaste fem matcherna.

Växjö–Linköping – mål för mål

Viggo Wiklund gjorde 1–0 till Växjö efter fem minuter efter förarbete från Olle Ågren.

Laget gjorde också 2–0 när Albin Nyman fick träff med assist av Melker Hof och Daniel Floryk efter 6.39.

Efter 9.08 i andra perioden nätade Noa Bräutigam på pass av Melker Hof och Daniel Floryk och gjorde 3–0.

Oscar Emvall reducerade för Linköping efter 1.28 in i tredje perioden på passning från David Huk och Axel Bjurman. Fler mål än så blev det inte för Linköping.

Växjö punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.26 kvar att spela genom Hugo Åstrand på pass av Conrad Svensson och Robin Israelsson.

Resultatet innebär att Växjö ligger kvar på åttonde plats och Linköping på sjunde plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Växjö tar sig an HV 71 i nästa match hemma onsdag 10 december 19.00. Linköping möter Malmö hemma lördag 10 januari 15.30.

Växjö–Linköping 4–1 (2–0, 1–0, 1–1)

U20 nationell södra, Växjö Ishall

Första perioden: 1–0 (5.50) Viggo Wiklund (Olle Ågren), 2–0 (6.39) Albin Nyman (Melker Hof, Daniel Floryk).

Andra perioden: 3–0 (29.08) Noa Bräutigam (Melker Hof, Daniel Floryk).

Tredje perioden: 3–1 (41.28) Oscar Emvall (David Huk, Axel Bjurman), 4–1 (58.34) Hugo Åstrand (Conrad Svensson, Robin Israelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Linköping: 1-1-3

Nästa match:

Växjö: HV 71, hemma, 10 december

Linköping: IF Malmö Redhawks, hemma, 10 januari