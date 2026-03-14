Växjö vann mot Timrå IK

Växjö vann med 3–1 mot Timrå IK

Dennis Rasmussen avgjorde för Växjö

Sjunde förlusten i följd för Timrå IK

Växjö vann mötet med Timrå IK borta med 3–1 (1–1, 1–0, 1–0) på lördagen i SHL.

Timrå IK–Växjö – mål för mål

Leo Sahlin Wallenius gav gästande Växjö ledningen efter fyra minuters spel med assist av Brogan Rafferty och Erik Andersson. Timrå IK kvitterade när Jonathan Dahlén fick träff assisterad av Eddie Genborg och Alfons Freij efter 7.20.

Efter 9.16 i andra perioden slog Dennis Rasmussen till på pass av Lucas Elvenes och Leo Sahlin Wallenius och gav Växjö ledningen.

Karl Henriksson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.53 kvar att spela på passning från Hugo Gustafsson. 1–3-målet blev matchens sista.

Timrå IK har fem förluster och 9–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Växjö har tre vinster och två förluster och 14–13 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången innebär att Timrå IK slutar på tolfte plats och Växjö på tredje plats. Växjö är klart för kvartsfinal. Timrå IK var åtta i tabellen för 15 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Timrå IK–Växjö 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (4.50) Leo Sahlin Wallenius (Brogan Rafferty, Erik Andersson), 1–1 (7.20) Jonathan Dahlén (Eddie Genborg, Alfons Freij).

Andra perioden: 1–2 (29.16) Dennis Rasmussen (Lucas Elvenes, Leo Sahlin Wallenius).

Tredje perioden: 1–3 (58.07) Karl Henriksson (Hugo Gustafsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 0-0-5

Växjö: 3-0-2