Växjö vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande HV 71

Växjö vann med 6–3 mot HV 71

Växjös sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Max Isaksson med två mål för Växjö

Det blev seger för Växjö hemma mot HV 71 i U18 regional syd herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Josef Krantz 5–3 och 42 sekunder senare Simon Sejc 6–3. Matchen slutade 6–3 (2–2, 1–1, 3–0).

Segern var Växjös sjunde på de senaste åtta matcherna.

Max Isaksson tvåmålsskytt för Växjö

Växjö tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fem minuter.

HV 71 reducerade och kvitterade till 2–2 genom två mål av Samuel Storck. Efter 3.53 i andra perioden gjorde HV 71 2–3 genom Emil Strålberg.

Växjö kvitterade till 3–3 genom Kalle Broberg tidigt i perioden av perioden. I tredje perioden var det Växjö som var starkast och gick från 3–3 till 6–3 genom mål av Max Isaksson, Josef Krantz och Simon Sejc.

Kalle Broberg och Simon Sejc gjorde ett mål och två assist var för Växjö.

Det här betyder att HV 71 ligger på femte plats i tabellen och Växjö är på andra plats. Noteras kan att HV 71 sedan den 17 september har tappat -4 placeringar i tabellen.

Söndag 12 oktober spelar Växjö borta mot Rögle 16.00 och HV 71 mot Tingsryd hemma 15.30 i Husqvarna Garden.

Växjö–HV 71 6–3 (2–2, 1–1, 3–0)

U18 regional syd herr, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (5.38) Olle Tideman (Yelverton Lindberg Steén, Kalle Broberg), 2–0 (10.46) Max Isaksson (Josef Krantz, Olle Karlsson), 2–1 (11.37) Samuel Storck (Alfred Nordén, Alexander Thunblom), 2–2 (15.18) Samuel Storck (Alfred Nordén, Maximilliam Wistrand).

Andra perioden: 2–3 (23.53) Emil Strålberg (Fabian Merkle Rohdin), 3–3 (24.12) Kalle Broberg (Simon Sejc, Milian Persson).

Tredje perioden: 4–3 (52.15) Max Isaksson (William Axberg), 5–3 (58.02) Josef Krantz (Simon Sejc, Kalle Broberg), 6–3 (58.44) Simon Sejc (Milo Helte).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

HV 71: 3-0-2

Nästa match:

Växjö: Rögle BK, borta, 12 oktober

HV 71: Tingsryds AIF, hemma, 12 oktober