Växjö starkast i straffläggningen – vann hemma mot Rögle

Seger för Växjö med 3–2 efter straffar

Växjös femte seger på de senaste sex matcherna

Max Isaksson matchvinnare för Växjö

Det var jämnt hela vägen när Växjö mötte Rögle hemma i U20 nationell södra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Hemmalaget var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0). Max Isaksson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Rögle med hela 7–0.

Därmed har Växjö vunnit fyra matcher i rad i U20 nationell södra och har fem raka segrar på hemmaplan.

Växjö–Rögle – mål för mål

Rögle startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 35 sekunder slog Oliver Dejbjerg Larsen till på pass av Johannes Neumann och Nils Bartholdsson. Efter 10 sekunder i andra perioden gjorde Rögle 0–2 genom Oliver Dejbjerg Larsen som gjorde sitt andra mål.

Växjö reducerade dock till 1–2 genom Olle Karlsson efter 6.51 av perioden. Redan efter 3.50 i tredje perioden kvitterade laget genom Noa Bräutigam framspelad av Olle Karlsson och Melker Hof. Växjö vann straffläggningen efter att Max Isaksson satt den avgörande straffen. Målet var Max Isakssons femte i U20 nationell södra.

Förlusten var Rögles tredje uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Rögle nu ligger på andra plats. Växjö är på femte plats.

När lagen möttes senast vann Rögle med 7–0.

Nästa motstånd för Växjö är Örebro Hockey U20. Lagen möts lördag 25 oktober 13.00 i Behrn Arena. Rögle tar sig an Frölunda borta lördag 18 oktober 12.00.

Växjö–Rögle 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0)

U20 nationell södra, Växjö Ishall

Första perioden: 0–1 (0.35) Oliver Dejbjerg Larsen (Johannes Neumann, Nils Bartholdsson).

Andra perioden: 0–2 (20.10) Oliver Dejbjerg Larsen (Johannes Neumann, Nils Bartholdsson), 1–2 (26.51) Olle Karlsson.

Tredje perioden: 2–2 (43.50) Noa Bräutigam (Olle Karlsson, Melker Hof).

Straffar: 3–2 (65.00) Max Isaksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Rögle: 2-1-2

Nästa match:

Växjö: Örebro HK, borta, 25 oktober

Rögle: Frölunda, borta, 18 oktober