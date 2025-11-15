Växjö slog Rögle i måljämn match i Vida Arena

Växjö segrade – 3–2 mot Rögle

Brian Cooper avgjorde för Växjö

Växjös elfte seger för säsongen

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Växjö hemma mot Rögle i SHL på lördagen. Segermålet för Växjö stod Brian Cooper för med bara en sekunder kvar av slutperioden. Matchen slutade 3–2 (0–0, 2–1, 1–1).

Växjö–Rögle – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Efter 1.02 i andra perioden gjorde Växjö 1–0 genom Felix Robert.

Rögle kvitterade till 1–1 genom Leon Bristedt tidigt i perioden av perioden.

Växjö tog ledningen på nytt genom Ville Svensson efter 16.49. 6.27 in i tredje perioden nätade Rögles Daniel Zaar framspelad av Dennis Everberg och Anton Bengtsson och kvitterade.

Men Brian Cooper stod för målet när Växjö avgjorde matchen med en sekund kvar att spela framspelad av Dylan Mclaughlin och Brogan Rafferty.

Växjö har två segrar och tre förluster och 14–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rögle har tre vinster och två förluster och 15–6 i målskillnad. Det här var Växjös andra uddamålsseger den här säsongen.

För Växjö gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Rögle är på andra plats.

Torsdag 20 november 19.00 möter Växjö Leksand borta i Tegera Arena medan Rögle spelar hemma mot Skellefteå AIK.

Växjö–Rögle 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)

SHL, Vida Arena

Andra perioden: 1–0 (21.02) Felix Robert (Keegan Lowe, Dylan Mclaughlin), 1–1 (23.01) Leon Bristedt (Linus Sandin, Lukas Ekeståhl-Jonsson), 2–1 (36.49) Ville Svensson (Adam Åhman).

Tredje perioden: 2–2 (46.27) Daniel Zaar (Dennis Everberg, Anton Bengtsson), 3–2 (59.59) Brian Cooper (Dylan Mclaughlin, Brogan Rafferty).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 2-1-2

Rögle: 3-0-2

Nästa match:

Växjö: Leksands IF, borta, 20 november

Rögle: Skellefteå AIK, hemma, 20 november