Växjö slog Rögle efter Vincent Bengtssons dubbel

Växjö segrade – 4–1 mot Rögle

Växjös Vincent Bengtsson tvåmålsskytt

Andra raka segern för Växjö

Det blev Växjö som gick segrande ur mötet med Rögle i U18 regional syd topp 6 herr på bortaplan, med 4–1 (1–1, 3–0, 0–0).

I och med detta har Rögle fyra förluster i rad.

Vincent Bengtsson gjorde två mål för Växjö

Rögle började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.43 slog Måns Brendheden till på passning från Vitus Plank.

Efter 9.04 kvitterade Växjö när Vincent Bengtsson slog till efter pass från Olle Ågren och Milo Helte.

I andra perioden var det Växjö som var vassast och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Vincent Bengtsson, William Landström och Olle Ågren.

Tredje perioden blev mållös och Växjö höll i sin 4–1-ledning och vann.

Växjös Olle Ågren stod för tre poäng, varav ett mål.

Rögle har en vinst och fyra förluster och 10–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Växjö har tre vinster och två förluster och 20–15 i målskillnad.

Rögle stannar därmed på femte plats och Växjö på tredje plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Rögle HV 71 borta på tisdag 25 november 19.00. Växjö möter Linköping HC U18 torsdag 27 november 19.00 hemma.

Rögle–Växjö 1–4 (1–1, 0–3, 0–0)

U18 regional syd topp 6 herr, Bjäre Entreprenad Arena

Första perioden: 1–0 (1.43) Måns Brendheden (Vitus Plank), 1–1 (9.04) Vincent Bengtsson (Olle Ågren, Milo Helte).

Andra perioden: 1–2 (24.26) Vincent Bengtsson (Yelverton Lindberg Steén, Olle Ågren), 1–3 (36.14) William Landström (Sigge Isaksson, Ricky Helte), 1–4 (39.43) Olle Ågren (Milo Helte).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 1-1-3

Växjö: 3-1-1

Nästa match:

Rögle: HV 71, borta, 25 november

Växjö: Linköping HC, hemma, 27 november