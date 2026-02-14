Växjö slog Färjestad efter Vide Holmbergs dubbel

Växjö segrade – 4–1 mot Färjestad

Växjös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Vide Holmberg tvåmålsskytt för Växjö

Det blev Växjö som gick segrande ur mötet med Färjestad i U18 Nationell södra herr på hemmaplan, med 4–1 (0–1, 2–0, 2–0).

Segern var Växjös fjärde på de senaste fem matcherna.

Växjös Vide Holmberg tvåmålsskytt

Jonathan Granquist gjorde 1–0 till Färjestad efter 14.15 efter förarbete från Arvid Billing.

Efter 5.53 i andra perioden slog Carl Sandahl till framspelad av Vide Holmberg och kvitterade för Växjö. Vide Holmberg gjorde dessutom 2–1 efter 7.40 på pass av Josef Krantz och Sigge Isaksson.

17.12 in i tredje perioden satte Vide Holmberg pucken återigen framspelad av Sigge Isaksson och Josef Krantz och ökade ledningen. Josef Krantz stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.47 kvar att spela med assist av Vincent Bengtsson och Felix Timraz-Westin.

Josef Krantz gjorde ett mål för Växjö och två målgivande passningar och Vide Holmberg stod för två mål och ett assist.

När lagen senast möttes vann Växjö med 5–1.

På söndag 15 februari 12.00 spelar Växjö hemma mot Grums och Färjestad borta mot Frölunda.

Växjö–Färjestad 4–1 (0–1, 2–0, 2–0)

U18 Nationell södra herr, Växjö Ishall

Första perioden: 0–1 (14.15) Jonathan Granquist (Arvid Billing).

Andra perioden: 1–1 (25.53) Carl Sandahl (Vide Holmberg), 2–1 (27.40) Vide Holmberg (Josef Krantz, Sigge Isaksson).

Tredje perioden: 3–1 (57.12) Vide Holmberg (Sigge Isaksson, Josef Krantz), 4–1 (58.13) Josef Krantz (Vincent Bengtsson, Felix Timraz-Westin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Färjestad: 3-0-2

Nästa match:

Växjö: Grums IK, hemma, 15 februari 12.00

Färjestad: Frölunda, borta, 15 februari 12.00