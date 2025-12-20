Växjö segrade mot Frölunda

Växjö vann med 3–2 efter förlängning

Olle Ågren matchvinnare för Växjö

Tredje förlusten i rad för Frölunda

Växjö vann med 3–2 (0–0, 2–2, 0–0, 1–0) efter förlängning på hemmaplan mot Frölunda i svenska cupen, U20 grupp D herr.

Segermålet för Växjö stod Olle Ågren för 4.18 in i förlängningen.

Växjö–Frölunda – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 3.31 in i andra perioden som Frölunda tog ledningen genom Liam Elofsson på passning från Bosse Meijer och Elton Mildaeus.

Efter 5.02 i andra perioden slog Bosse Meijer till på pass av Liam Elofsson och Vilmer Hagelin och gjorde 0–2.

Växjös Melker Hof gjorde 1–2 efter 18.15 framspelad av Max Isaksson och Noa Bräutigam.

Liam Pettersson gjorde dessutom 2–2 efter 18.25.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Matchvinnare för hemmalaget Växjö 4.18 in i förlängningen blev Olle Ågren med det avgörande målet i förlängningen.

Resultaten i sista omgången betyder att Växjö slutar på andra plats i tabellen och Frölunda på tredje plats.

Växjö–Frölunda 3–2 (0–0, 2–2, 0–0, 1–0)

Svenska cupen, U20 grupp D herr, Växjö Ishall

Andra perioden: 0–1 (23.31) Liam Elofsson (Bosse Meijer, Elton Mildaeus), 0–2 (25.02) Bosse Meijer (Liam Elofsson, Vilmer Hagelin), 1–2 (38.15) Melker Hof (Max Isaksson, Noa Bräutigam), 2–2 (38.25) Liam Pettersson.

Förlängning: 3–2 (64.18) Olle Ågren (Malte Brolin).