Växjö ryckte i sista perioden och vann mot Linköping

Växjö segrade – 4–1 mot Linköping

Max Isaksson med två mål för Växjö

Olle Karlsson avgjorde för Växjö

Växjö vann hemma mot Linköping i U20 nationell södra med 4–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Växjö avgjorde i sista perioden.

Linköpings tränare Jimmy Anderström tyckte så här om matchen:

– Två helt okej perioder, tycker dock att vi ger bort för mycket i tredje som gör att vi får svårt att skapa något och en forcering är aldrig riktigt nära. Vi får lära oss av det och gå vidare.

Max Isaksson tvåmålsskytt för Växjö

Första perioden var jämn. Växjö inledde bäst och tog ledningen genom Max Isaksson efter 13.10, men Linköping kvitterade genom David Huk bara 38 sekunder senare.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. I tredje perioden var det Växjö som var starkast och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Olle Karlsson, Max Isaksson och Albin Laksonen.

Både Växjö och Linköping har nu sex poäng efter fyra spelade matcher.

Nästa motstånd för Växjö är Frölunda. Lagen möts lördag 27 september 16.30 i Frölundaborg. Linköping tar sig an Färjestad borta fredag 26 september 19.00.

Växjö–Linköping 4–1 (1–1, 0–0, 3–0)

U20 nationell södra, Växjö Ishall

Första perioden: 1–0 (13.10) Max Isaksson (Morgan Anderberg, Olle Tideman), 1–1 (13.48) David Huk (Atle Enander, Wilhelm Hasselhuhn).

Tredje perioden: 2–1 (45.03) Olle Karlsson (Melker Hof, Noa Bräutigam), 3–1 (55.27) Max Isaksson (Albin Laksonen, Morgan Anderberg), 4–1 (59.35) Albin Laksonen.

Nästa match:

Växjö: Frölunda, borta, 27 september

Linköping: Färjestads BK, borta, 26 september