Växjö har fem raka segrar – vann mot Rögle med 2–1

Växjö vann med 2–1 mot Rögle

Växjös åttonde seger på de senaste nio matcherna

Kalle Broberg avgjorde för Växjö

Formen är bra just nu för Växjö. På torsdagen kom femte raka segern i U18 Nationell södra herr, 2–1 (1–0, 0–0, 1–1), borta mot Rögle. Det innebär att Rögle åkte på fjärde raka förlusten.

Rögle–Växjö – mål för mål

Tomas Albrecht gjorde 1–0 till gästande Växjö efter sex minuter efter förarbete från Milo Helte och Simon Sejc.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

3.38 in i tredje perioden satte Kalle Broberg pucken framspelad av Vide Holmberg och ökade ledningen. 7.37 in i perioden nätade Rögles Valter Elisson på pass av Leo Papista och Hugo Wieden och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Rögle.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Rögle tar sig an Frölunda i nästa match hemma söndag 1 mars 12.00. Växjö möter samma dag 12.15 Malmö borta.

Rögle–Växjö 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)

U18 Nationell södra herr, Catena Arena

Första perioden: 0–1 (6.34) Tomas Albrecht (Milo Helte, Simon Sejc).

Tredje perioden: 0–2 (43.38) Kalle Broberg (Vide Holmberg), 1–2 (47.37) Valter Elisson (Leo Papista, Hugo Wieden).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 1-1-3

Växjö: 5-0-0

Nästa match:

Rögle: Frölunda, hemma, 1 mars 12.00

Växjö: IF Malmö Redhawks, borta, 1 mars 12.15