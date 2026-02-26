Växjö har fem raka segrar – vann mot LHC med 3–2

Seger för Växjö med 3–2 mot LHC

Växjös sjätte seger på de senaste sju matcherna

Reid Gardiner gjorde två mål för Växjö

Växjö vann med 3–2 (0–0, 2–0, 1–2) på hemmaplan mot LHC på torsdagen och tog därmed femte raka segern i SHL. Det innebär också att LHC åkte på femte förlusten i rad.

Det var femte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Växjö.

Eemeli Suomi bakom Växjös avgörande

Den första perioden slutade 0–0.

Reid Gardiner gjorde 1–0 till Växjö 7.31 in i andra perioden efter pass från Dennis Rasmussen och Lucas Elvenes. Efter 12.58 i andra perioden slog Reid Gardiner till återigen framspelad av Lucas Elvenes och gjorde 2–0.

Efter 3.40 i tredje perioden ökade Växjö på till 3–0 genom Eemeli Suomi.

LHC reducerade förvisso genom två mål av Robin Kovacs men närmare än 3–2 kom inte LHC.

Växjös Lucas Elvenes hade tre assists.

Växjö möter Färjestad i nästa match borta lördag 28 februari 15.15. LHC möter samma dag Malmö hemma.

Växjö–LHC 3–2 (0–0, 2–0, 1–2)

SHL, Vida Arena

Andra perioden: 1–0 (27.31) Reid Gardiner (Dennis Rasmussen, Lucas Elvenes), 2–0 (32.58) Reid Gardiner (Lucas Elvenes).

Tredje perioden: 3–0 (43.40) Eemeli Suomi (Lucas Elvenes, Dennis Rasmussen), 3–1 (48.46) Robin Kovacs (Oscar Fantenberg, Markus Ljungh), 3–2 (50.16) Robin Kovacs (Christoffer Ehn, Oscar Fantenberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 5-0-0

LHC: 0-1-4

Nästa match:

Växjö: Färjestads BK, borta, 28 februari 15.15

LHC: IF Malmö Redhawks, hemma, 28 februari 15.15