Växjö avgjorde i straffläggningen borta mot Rögle

Växjö vann med 3–2 efter straffar

Växjös åttonde seger på de senaste nio matcherna

Simon Sejc avgjorde för Växjö

Det blev en riktigt tajt match när Rögle tog emot Växjö i U18 regional syd herr. Matchen avgjordes först efter straffar där bortalaget var starkast. Slutresultatet blev 2–3 (0–1, 0–1, 2–0, 0–0, 0–1). Simon Sejc blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var Växjös åttonde på de senaste nio matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

Rögle–Växjö – mål för mål

Växjö tog ledningen efter 18 minuter genom Valdermar Landin på pass av William Landström och Tage Danielsson. Efter 8.16 i andra perioden slog Ricky Helte till på pass av Theodor Johansson och Carl Sandahl och gjorde 0–2. Rögle reducerade och kvitterade till 2–2 genom Isak Bjorland och Melwin Högman i tredje perioden. Växjös Simon Sejc satte den avgörande straffen för gästerna.

Det här var Rögles tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Växjös tredje uddamålsseger.

Med två omgångar kvar är Rögle på fjärde plats i tabellen medan Växjö är på andra plats.

Torsdag 16 oktober 19.00 möter Rögle Linköping borta i Stångebro Ishall medan Växjö spelar hemma mot Olofström.

Rögle–Växjö 2–3 (0–1, 0–1, 2–0, 0–0, 0–1)

U18 regional syd herr, Catena Arena

Första perioden: 0–1 (18.22) Valdermar Landin (William Landström, Tage Danielsson).

Andra perioden: 0–2 (28.16) Ricky Helte (Theodor Johansson, Carl Sandahl).

Tredje perioden: 1–2 (47.05) Isak Bjorland (Melwin Högman, Felix Svensson), 2–2 (49.06) Melwin Högman (Wille Lönqvist, Felix Svensson).

Straffar: 2–3 (65.00) Simon Sejc.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 1-2-2

Växjö: 4-0-1

Nästa match:

Rögle: Linköpings HC, borta, 16 oktober

Växjö: Olofströms IK, hemma, 16 oktober