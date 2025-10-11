Västerviks segerrad fortsätter efter 5–2 mot Mjölby

Västervik-seger med 5–2 mot Mjölby

Västerviks femte seger på de senaste fem matcherna

Hannes Andersson gjorde två mål för Västervik

Västervik och Mjölby möttes på lördagen i LF Arena. Västervik hade fyra vinster i rad i U20 division 1 C syd herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 5–2 (1–1, 2–1, 2–0).

– Skönt att vinna, tycker att vi gör vår bästa match för säsongen. Kul för Lumpan att få kliva in och göra sitt första mål för säsongen, kommenterade Västerviks tränare Gabriel Remelin.

Albin Engström matchvinnare för Västervik

Första perioden var jämn. Mjölby inledde bäst och tog ledningen genom Olle Andersson efter 7.29, men Västervik kvitterade genom Hannes Andersson bara en minut senare. Västervik startade också andra perioden starkast. Laget gick upp till en 3–1-ledning genom mål av Filip Westerberg och Albin Engström innan Mjölby svarade och gjorde 3–2 genom Miliam Sjöö-Laisio. Även i tredje perioden var det Västervik som dominerade och gick från 3–2 till 5–2 genom två snabba mål i mitten av perioden av Anton Lundberg och Hannes Andersson.

Mjölby tog hem lagens senaste möte med 4–3 i ACT-Hallen.

Lagen möts igen 15 november i ProTrain Arena.

Tisdag 14 oktober spelar Västervik borta mot Nässjö 19.40 och Mjölby mot Guts/Valdemarsvik hemma 19.30 i ProTrain Arena.

Västervik–Mjölby 5–2 (1–1, 2–1, 2–0)

U20 division 1 C syd herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (7.29) Olle Andersson (Isac Gustafsson, Ludvig Junebäck), 1–1 (8.11) Hannes Andersson (Elias Werner).

Andra perioden: 2–1 (28.46) Filip Westerberg (Isac Österström), 3–1 (31.41) Albin Engström (David Salomonsson, Arvid Wahlqvist), 3–2 (34.38) Miliam Sjöö-Laisio (Noel Eriksson).

Tredje perioden: 4–2 (51.33) Anton Lundberg (Adam Styrenius), 5–2 (53.16) Hannes Andersson (Arvid Wahlqvist, Theo Månsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 5-0-0

Mjölby: 2-0-3

Nästa match:

Västervik: Nässjö HC, borta, 14 oktober

Mjölby: IK Guts/Valdemarsviks IF, hemma, 14 oktober