Västerviks fina svit mot Nässjö fortsätter

Västervik vann med 4–0 mot Nässjö

Romeo Berthin med två mål för Västervik

Lukas Rasmussen avgjorde för Västervik

Nässjö är lite av ett drömmotstånd för Västervik. På söndagen vann Västervik på nytt – den här gången borta i Höglandsrinken. Matchen i U18 division 1 syd B herr slutade 4–0 (2–0, 1–0, 1–0). Det var Västerviks femte raka seger mot Nässjö.

Västerviks tränare Stefan Persson tyckte så här om matchen:

– Vi gör vad som krävs idag, men inget mer. Vi kom inte upp på samma nivå som sist, men vi fick med oss tre poäng. Oskar Ståhl var bra i buren.

Lukas Rasmussen gjorde 1–0 till Västervik efter bara 1.48 på pass av Liam Johansson och Kasper Rosenquist.

Men redan efter 4.39 gjorde Anthon Lovenhill mål efter förarbete från Romeo Berthin och ökade ledningen till 0–2.

Efter 6.20 i andra perioden nätade Romeo Berthin framspelad av Lukas Rasmussen och Anthon Lovenhill och gjorde 0–3.

Romeo Berthin också 0–4 efter 15.02 i tredje perioden. Målet var Romeo Berthins femte i U18 division 1 syd B herr.

Västerviks Romeo Berthin stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen möttes senast vann Västerviks IK med 3–2.

På torsdag 27 november 19.00 spelar Nässjö hemma mot Kalmar och Västervik borta mot Boro/Vetlanda J18.

Nässjö–Västervik 0–4 (0–2, 0–1, 0–1)

U18 division 1 syd B herr, Höglandsrinken

Första perioden: 0–1 (1.48) Lukas Rasmussen (Liam Johansson, Kasper Rosenquist), 0–2 (4.39) Anthon Lovenhill (Romeo Berthin).

Andra perioden: 0–3 (26.20) Romeo Berthin (Lukas Rasmussen, Anthon Lovenhill).

Tredje perioden: 0–4 (55.02) Romeo Berthin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 3-0-2

Västervik: 3-0-2

Nästa match:

Nässjö: Kalmar HC, hemma, 27 november

Västervik: Boro/Vetlanda HC, borta, 27 november