Västervik vann toppmötet mot Dalen med 3–1

Västervik vann med 3–1 mot Dalen

Västerviks nionde seger på de senaste nio matcherna

Sixten Andersson matchvinnare för Västervik

Västervik tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Dalen i U20 division 1 C syd herr på fredagen med 3–1 (0–0, 2–1, 1–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Resultatet betyder att serieledande Västervik tog nionde segern i följd och att Dalen samtidigt förlorade efter sex segrar i rad.

Mighty Ravens nästa för Västervik

Den första perioden slutade mållös. Efter 1.07 i andra perioden gjorde Dalen 1–0 genom Royce Nundahl.

Därefter fixade Västerviks Isac Österström och Sixten Andersson att laget vände underläge till ledning med 1–2. Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med tre sekunder kvar att spela genom Hannes Andersson på pass av Theo Månsson. Andersson fullbordade därmed Västerviks vändning.

Matchresultatet innebär att Dalen ligger kvar på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Västerviks IK med 6–2.

I nästa omgång har Dalen Guts/Valdemarsvik borta i Arena Grosvad, lördag 15 november 16.00. Västervik spelar borta mot Mighty Ravens lördag 8 november 15.30.

Dalen–Västervik 1–3 (0–0, 1–2, 0–1)

U20 division 1 C syd herr, Smedjehov

Andra perioden: 1–0 (21.07) Royce Nundahl (Olle Halvardsson, Leo Serup), 1–1 (34.38) Isac Österström (Albin Engström), 1–2 (35.19) Sixten Andersson (Arvid Wahlqvist, Theo Månsson).

Tredje perioden: 1–3 (59.57) Hannes Andersson (Theo Månsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 4-0-1

Västervik: 5-0-0

Nästa match:

Dalen: IK Guts/Valdemarsviks IF, borta, 15 november

Västervik: Linköpings Mighty Ravens, borta, 8 november