Västervik segrade i toppmötet – Axel Josefsson hjälte

Västervik segrade – 2–1 mot Vita Hästen J20

Västerviks sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Axel Josefsson matchvinnare för Västervik

Västervik tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Vita Hästen J20 i U20 juniorettan syd herr på tisdagen med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

– En riktigt skön seger i en grymt jämn match där Vita Hästen går för tre poäng och vi punkterar matchen grymt starkt och grymt skönt, kommenterade Västerviks tränare Gabriel Remelin.

Segermålet för Västervik stod Axel Josefsson för med bara 14 sekunder kvar av slutperioden.

Resultatet betyder att tredjeplacerade Västervik tog sjunde segern i följd och att Vita Hästen J20 samtidigt förlorade efter sju segrar i rad.

Västervik–Vita Hästen J20 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 8.48 in i andra perioden som Västervik tog ledningen genom Albin Engström efter pass från Isak Karlsson och Theo Månsson. Efter 13.08 i andra perioden slog Filip Törnström till på pass av Karl Emvall och Ville Emvall och kvitterade för Vita Hästen J20.

Men Västervik avgjorde matchen med 14 sekunder kvar att spela genom Axel Josefsson.

I tabellen innebär det här att Vita Hästen J20 nu hamnar på tredje plats efter matchen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Västerviks IK vann de två första mötena. HC Vita Hästen vann senast lagen möttes.

Lördag 21 februari 13.40 spelar Västervik borta mot Vänersborg i sista omgången. Vita Hästen J20 möter Mörrums GoIS U20 hemma i Himmelstalundshallen onsdag 18 februari 19.40.

Västervik–Vita Hästen J20 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)

U20 juniorettan syd herr, LF Arena

Andra perioden: 1–0 (28.48) Albin Engström (Isak Karlsson, Theo Månsson), 1–1 (33.08) Filip Törnström (Karl Emvall, Ville Emvall).

Tredje perioden: 2–1 (59.46) Axel Josefsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 5-0-0

Vita Hästen J20: 4-0-1

Nästa match:

Västervik: Vänersborgs HC, borta, 21 februari 13.40

Vita Hästen J20: Mörrums GoIS IK, hemma, 18 februari 19.40