Västervik vann toppmötet hemma mot Nässjö

Västervik-seger med 6–4 mot Nässjö

Västerviks sjätte seger på de senaste sju matcherna

Augustin Mellgren Åberg tvåmålsskytt för Västervik

Det var två topplag som möttes i U18 division 1 syd B vår på söndagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Västervik, som besegrade Nässjö med 6–4 (3–0, 3–3, 0–1).

– Idag gjorde vi en godkänd match, mycket bra första period. Sen gick vi ner oss lite och började fuska lite i försvarsspelet. Men i det stora var det en godkänd match i rätt riktning, kommenterade Västerviks tränare Stefan Persson.

Segern var Västerviks sjätte på de senaste sju matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Isac Österström blev matchvinnare

Västervik stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.38 i mitten av perioden.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 6–3.

Adam Rooth såg till att Nässjö reducerade igen efter 10.25 i tredje perioden framspelad av Ludwig Öhling. Det fastställde slutresultatet till 6–4.

Västerviks Isac Österström stod för ett mål och två assists.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Västerviks IK vann de två första mötena. Nässjö HC vann senast lagen möttes.

Västervik tar sig an Kalmar i nästa match hemma söndag 22 februari 12.00. Nässjö möter samma dag 13.00 Boro/Vetlanda J18 hemma.

Västervik–Nässjö 6–4 (3–0, 3–3, 0–1)

U18 division 1 syd B vår, LF Arena

Första perioden: 1–0 (4.24) Augustin Mellgren Åberg (Elvirton Norling), 2–0 (10.56) Lukas Rasmussen (Isac Österström), 3–0 (12.02) Augustin Mellgren Åberg (Isac Österström).

Andra perioden: 4–0 (30.24) Sixten Andersson (Axel Coutts, Elvirton Norling), 4–1 (31.10) Leo Beiron, 5–1 (31.50) Isac Österström (Anton Lundberg), 6–1 (33.54) Anthon Lovenhill (Romeo Berthin, Vilgot Karlsson), 6–2 (35.16) Tage Larsson (Rasmus Stoméus), 6–3 (36.49) Simon Ljungqvist.

Tredje perioden: 6–4 (50.25) Adam Rooth (Ludwig Öhling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 4-0-1

Nässjö: 2-0-3

Nästa match:

Västervik: Kalmar HC, hemma, 22 februari 12.00

Nässjö: Boro/Vetlanda HC, hemma, 22 februari 13.00