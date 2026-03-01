Västervik vann på bortaplan mot Mjölby

Västervik segrade – 7–3 mot Mjölby

Västerviks femte seger på de senaste sex matcherna

Sam Fröling matchvinnare för Västervik

Västervik segrade mot Mjölby borta i ProTrain Arena i U18 division 1 syd B vår. 3–7 (1–3, 2–3, 0–1) slutade matchen på söndagen.

Segern var Västerviks femte på de senaste sex matcherna.

Nybro Vikings nästa för Västervik

Mjölby tog ledningen i början av första perioden genom Isac Gustafsson.

Västervik vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen inom bara 3.00.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–6.

6.57 in i tredje perioden slog Sixten Andersson till framspelad av Augustin Mellgren Åberg och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–7.

Anton Lundberg gjorde två mål för Västervik och spelade fram till två mål och Sam Fröling stod för tre poäng, varav två mål. Isac Gustafsson gjorde ett mål och totalt tre poäng för Mjölby.

Med två omgångar kvar är Mjölby sist i serien medan Västervik är på andra plats.

Lagens första möte för säsongen vann Västervik med 7–4.

Nästa motstånd för Västervik är Nybro Vikings. Lagen möts torsdag 5 mars 19.00 i LF Arena.

Mjölby–Västervik 3–7 (1–3, 2–3, 0–1)

U18 division 1 syd B vår, ProTrain Arena

Första perioden: 1–0 (5.07) Isac Gustafsson, 1–1 (9.10) Anton Lundberg (Sam Fröling), 1–2 (10.57) Romeo Berthin (Liam Johansson, Anthon Lovenhill), 1–3 (12.10) Sam Fröling (Anton Lundberg).

Andra perioden: 2–3 (26.03) Isak Axelsson (Isac Gustafsson), 2–4 (26.53) Sam Fröling (Anton Lundberg), 2–5 (30.18) Anthon Lovenhill (Axel Coutts), 2–6 (31.09) Anton Lundberg (Rasmus Thörnwall), 3–6 (34.02) Theo Cannervik (Isac Gustafsson, Isak Axelsson).

Tredje perioden: 3–7 (46.57) Sixten Andersson (Augustin Mellgren Åberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 0-0-5

Västervik: 4-0-1

Nästa match:

Västervik: Nybro Vikings IF, hemma, 5 mars 19.00