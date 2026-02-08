Västervik vann mot Gislaveds SK U18

Västervik vann med 5–3 mot Gislaveds SK U18

Västerviks femte seger på de senaste sex matcherna

Albin Westerlund avgjorde för Västervik

Västervik besegrade Gislaveds SK U18 på bortaplan i söndagens möte i U18 division 1 syd B vår. 3–5 (1–2, 1–3, 1–0) slutade matchen.

Segern var Västerviks femte på de senaste sex matcherna.

I och med detta har Gislaveds SK U18 fyra förluster i rad.

Gislaveds SK U18–Västervik – mål för mål

Västervik tog ledningen i början av första perioden genom Liam Johansson.

Gislaveds SK U18 kvitterade till 1–1 genom Melvin Larsson tidigt i matchen.

Efter 15.57 gjorde Västervik 1–2 genom Sixten Andersson.

Gislaveds SK U18 kvitterade till 2–2 genom Sigge Bjelke i början av andra perioden i andra perioden.

Västervik stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 2–2 till 2–5.

9.42 in i tredje perioden slog Sigge Bjelke till återigen på pass av Tom Colin och reducerade. Men mer än så orkade Gislaveds SK U18 inte med.

Romeo Berthin gjorde ett mål för Västervik och två assist. Sigge Bjelke gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Gislaveds SK U18.

Resultatet innebär att Gislaveds SK U18 ligger kvar på åttonde och sista plats och Västervik på andra plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Gislaveds SK U18 och Västervik den här säsongen. Västerviks IK har tagit två segrar före den här matchen. Gislaveds SK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Gislaveds SK U18 Nybro Vikings borta på torsdag 12 februari 19.10. Västervik möter Nässjö söndag 15 februari 14.00 hemma.

Gislaveds SK U18–Västervik 3–5 (1–2, 1–3, 1–0)

U18 division 1 syd B vår, Gislerinken

Första perioden: 0–1 (2.02) Liam Johansson (Romeo Berthin, Anthon Lovenhill), 1–1 (2.55) Melvin Larsson (Sigge Bjelke), 1–2 (15.57) Sixten Andersson (Vilgot Karlsson, Elvirton Norling).

Andra perioden: 2–2 (21.22) Sigge Bjelke (Amaury Sarzier), 2–3 (29.04) Romeo Berthin (Sixten Andersson), 2–4 (38.01) Albin Westerlund (Romeo Berthin, Anthon Lovenhill), 2–5 (39.53) Augustin Mellgren Åberg (Leo Rampeltin).

Tredje perioden: 3–5 (49.42) Sigge Bjelke (Tom Colin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gislaveds SK U18: 1-0-4

Västervik: 4-0-1

Nästa match:

Gislaveds SK U18: Nybro Vikings IF, borta, 12 februari 19.10

Västervik: Nässjö HC, hemma, 15 februari 14.00