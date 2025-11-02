Västervik vände och vann – tack vare Franz och Svensson

Seger för Västervik med 3–2 mot Nyköping

Västerviks fjärde seger på de senaste fem matcherna

Liam Svensson matchvinnare för Västervik

Västervik låg under inför sista perioden i bortamatchen i hockeyettan södra mot Nyköping. Men laget vände underläget och vann, tack vare mål av Andre Franz och Liam Svensson, med 3–2 (1–0, 0–2, 2–0) i söndagens match i Stora Hallen.

Segern var Västerviks fjärde på de senaste fem matcherna.

Vita Hästen nästa för Västervik

Gästerna Västervik startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 37 sekunder slog Knut Köhler till på pass av Jacob Tenemyr och Elias Dervall-Svensson. Hugo Pettersson och Filip Gunnarsson gjorde att Nyköping vände till underläget till ledning med 2–1. Liam Svensson och Andre Franz såg till att Västervik vände till ledning med 2–3.

Det här var Västerviks tredje uddamålsseger.

För hemmalaget betyder resultatet 17:e plats i tabellen. Västervik är på tionde plats. Noteras kan att Västervik sedan den 17 oktober har avancerat tio placeringar i tabellen.

Den 22 februari möts lagen återigen, då i LF Arena.

Nästa motstånd för Nyköping är Dalen. Lagen möts onsdag 5 november 19.00 i Smedjehov. Västervik tar sig an Vita Hästen hemma fredag 7 november 19.00.

Nyköping–Västervik 2–3 (0–1, 2–0, 0–2)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (0.37) Knut Köhler (Jacob Tenemyr, Elias Dervall-Svensson).

Andra perioden: 1–1 (23.46) Filip Gunnarsson (Ossie Liljeblad, Karl Eriksson), 2–1 (24.52) Hugo Pettersson (Alexander Åkerfelt, John Moberg).

Tredje perioden: 2–2 (41.54) Andre Franz (Oliver Casselsten, Jack Sirkka), 2–3 (51.35) Liam Svensson (Elias Dervall-Svensson, Jacob Tenemyr).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 2-0-3

Västervik: 4-0-1

Nästa match:

Nyköping: HC Dalen, borta, 5 november

Västervik: HC Vita Hästen, hemma, 7 november