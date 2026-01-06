Västervik tog klar seger – höll nollan mot Mölndal Hockey U20

Västervik vann med 4–0 mot Mölndal Hockey U20

Västerviks fjärde seger på de senaste fem matcherna

Romeo Berthin avgjorde för Västervik

Fyra mål framåt och hållen nolla. Västervik tog en klar seger hemma mot Mölndal Hockey U20 i U20 Juniorettan syd herr. Slutresultatet blev 4–0 (1–0, 1–0, 2–0).

– Härligt att vinna. Vi styr matchen från start till mål, så fort vi ställer till det så är de där och hugger men när vi spelar som vi ska så är det inget snack, kommenterade Västerviks tränare Gabriel Remelin.

Segern var Västerviks fjärde på de senaste fem matcherna.

Västervik–Mölndal Hockey U20 – mål för mål

Romeo Berthin gav Västervik ledningen efter 7.17 med assist av Sebastian Axelsson och Hannes Andersson.

Efter 11.21 i andra perioden nätade David Salomonsson framspelad av Anthon Lovenhill och William Jörbrink och gjorde 2–0.

11.19 in i tredje perioden satte Elias Werner pucken på pass av Hannes Andersson och Arvid Wahlqvist och ökade ledningen.

Till slut kom också 4–0 genom Filip Westerberg assisterad av Elias Werner och Arvid Wahlqvist efter 15.48.

Lagen möts på nytt i Åby Ishall den 11 februari.

Västervik tar sig an Kållered i nästa match hemma lördag 10 januari 14.00. Mölndal Hockey U20 möter samma dag 17.10 Vita Hästen J20 hemma.

Västervik–Mölndal Hockey U20 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)

U20 Juniorettan syd herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (7.17) Romeo Berthin (Sebastian Axelsson, Hannes Andersson).

Andra perioden: 2–0 (31.21) David Salomonsson (Anthon Lovenhill, William Jörbrink).

Tredje perioden: 3–0 (51.19) Elias Werner (Hannes Andersson, Arvid Wahlqvist), 4–0 (55.48) Filip Westerberg (Elias Werner, Arvid Wahlqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 4-0-1

Mölndal Hockey U20: 2-0-3

Nästa match:

Västervik: Kållered, hemma, 10 januari 14.00

Mölndal Hockey U20: HC Vita Hästen, hemma, 10 januari 17.10