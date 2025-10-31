Västervik stod för imponerande vändning

Västervik vann med 2–1 mot Halmstad

Philip Fankl matchvinnare för Västervik

Andra raka segern för Västervik

Bortalaget Halmstad hade greppet inför tredje perioden och ledde med 1–0 i hockeyettan södra. Men Västervik vände på matchen och vann till slut med 2–1.

Nyköping nästa för Västervik

Den första perioden slutade 0–0. 16.44 in i andra perioden gjorde Halmstad 1–0. Målskytt var Albin Blomberg assisterad av Viktor Bernhardtz. Emil Torvfelt och Philip Fankl såg till att Västervik vände till ledning med 2–1.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Västervik med 12–13 och Halmstad med 23–13 i målskillnad. Det här var Västerviks andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Halmstads andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Västervik ligger på tionde plats i tabellen och Halmstad är på åttonde plats. Så sent som den 17 oktober låg Västervik på 20:e plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 21 november i Halmstad Arena.

I nästa match möter Västervik Nyköping borta och Halmstad möter Järfälla hemma. Båda matcherna spelas söndag 2 november 16.00.

Västervik–Halmstad 2–1 (0–0, 0–1, 2–0)

Hockeyettan södra, LF Arena

Andra perioden: 0–1 (36.44) Albin Blomberg (Viktor Bernhardtz).

Tredje perioden: 1–1 (45.20) Emil Torvfelt (Marcus Von der Geest, Jacob Tenemyr), 2–1 (49.36) Philip Fankl (Hampus Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 3-0-2

Halmstad: 3-0-2

Nästa match:

Västervik: Nyköpings SK, borta, 2 november

Halmstad: Järfälla HC, hemma, 2 november